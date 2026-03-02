Мбаппе недоволен работой медштаба "Реала"

Нападающий футбольного клуба "Реала" и лучший бомбардир Ла Лиги Килиан Мбаппе выразил недовольство работой медицинского штаба мадридского клуба.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Marca, французский форвард остался разочарован ходом лечения растяжения колена.

По информации источника, на прошлой неделе Мбаппе с разрешения клуба отправился в Париж для консультации с местными специалистами. Из-за этого он пропустил ответный матч с "Бенфикой" в стыковом раунде Лиги чемпионов. Текущий план лечения направлен на то, чтобы избежать хирургического вмешательства, которое может вывести игрока из строя на длительный срок.

В "Реале" не называют конкретные сроки возвращения форварда, однако отмечают положительную динамику восстановления. Теоретически Мбаппе может успеть восстановиться к противостоянию с "Манчестер Сити" в 1/8 финала Лиги чемпионов, однако его участие в первом матче 11 марта пока остается под вопросом.

В нынешнем сезоне француз провел 33 матча во всех турнирах, забил 38 голов и отдал шесть результативных передач.