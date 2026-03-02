Каземиро назвал преемника в "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Каземиро обсудил с руководством клуба вопрос своей замены перед предстоящим уходом.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AS, 34-летний бразилец рекомендовал в качестве преемника своего соотечественника - хавбека "Ньюкасла" Бруно Гимарайнса. По мнению Каземиро, 28-летний игрок обладает всеми качествами, чтобы стать ключевой фигурой в составе манкунианцев.

Сообщается, что Каземиро покинет "Манчестер Юнайтед" этим летом в статусе свободного агента, поскольку сторонам не удалось договориться о новом контракте. В то же время Гимарайнс связан соглашением с "Ньюкаслом" до 2028 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 75 миллионов евро.

В текущем сезоне бразильский полузащитник провел 35 матчей за "Ньюкасл", забил девять голов и отдал семь результативных передач.