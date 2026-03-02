3 Марта 2026
RU

Каземиро назвал преемника в "Манчестер Юнайтед"

Мировой футбол
Новости
2 Марта 2026 23:57
8
Каземиро назвал преемника в "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Каземиро обсудил с руководством клуба вопрос своей замены перед предстоящим уходом.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AS, 34-летний бразилец рекомендовал в качестве преемника своего соотечественника - хавбека "Ньюкасла" Бруно Гимарайнса. По мнению Каземиро, 28-летний игрок обладает всеми качествами, чтобы стать ключевой фигурой в составе манкунианцев.

Сообщается, что Каземиро покинет "Манчестер Юнайтед" этим летом в статусе свободного агента, поскольку сторонам не удалось договориться о новом контракте. В то же время Гимарайнс связан соглашением с "Ньюкаслом" до 2028 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 75 миллионов евро.

В текущем сезоне бразильский полузащитник провел 35 матчей за "Ньюкасл", забил девять голов и отдал семь результативных передач.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Супруга защитника "Фенербахче" попала в ДТП
2 Марта 23:36
Мировой футбол

Супруга защитника "Фенербахче" попала в ДТП

Авария случилась на одном из крупнейших мостов Стамбула

Мбаппе недоволен работой медштаба "Реала"
2 Марта 22:33
Мировой футбол

Мбаппе недоволен работой медштаба "Реала"

Француз консультировался с врачами в Париже из-за проблем с восстановлением колена

УЕФА наказал "Тоттенхэм" за расистское поведение фанатов
2 Марта 20:31
Мировой футбол

УЕФА наказал "Тоттенхэм" за расистское поведение фанатов

Лондонский клуб оштрафован на 30 000 евро и получил условный запрет на продажу билетов

Флик перед битвой с "Атлетико": "Справимся без Левандовского"
2 Марта 18:46
Мировой футбол

Флик перед битвой с "Атлетико": "Справимся без Левандовского"

Тренер "Барселоны" объяснил отсутствие польского форварда

"Манчестер Сити" готов заплатить 80 млн евро за защитника "Ньюкасла"
2 Марта 17:55
Мировой футбол

"Манчестер Сити" готов заплатить 80 млн евро за защитника "Ньюкасла"

Тино Ливраменто может сменить клуб из-за отсутствия прогресса в переговорах о новом контракте с "сороками"
Арне Слот о падении зрелищности матчей: "Моему футбольному сердцу это не нравится"
2 Марта 17:10
Мировой футбол

Арне Слот о падении зрелищности матчей: "Моему футбольному сердцу это не нравится"

Главный тренер "Ливерпуля" раскритиковал современный стиль игры в АПЛ из-за чрезмерной ставки клубов на стандартные положения

Самое читаемое

Кто может заменить Иран на ЧМ-2026 по футболу: два возможных варианта – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО
2 Марта 14:10
Мировой футбол

Кто может заменить Иран на ЧМ-2026 по футболу: два возможных варианта – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО

ФИФА оставляет за собой право определить нового участника в случае отказа сборной Ирана
Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
1 Марта 18:41
Дзюдо

Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Азербайджанский дзюдоист триумфально завершил турнир

Бросок азербайджанского баскетболиста вызвал бурю обсуждений в соцсетях – ВИДЕО
28 Февраля 15:32
Баскетбол

Бросок азербайджанского баскетболиста вызвал бурю обсуждений в соцсетях – ВИДЕО

Бросок был совершен в середине второго матча на последних секундах атаки
Нихат Мамедли завоевал "золото" рейтингового турнира в Албании - ОБНОВЛЕНО
1 Марта 23:16
Борьба

Нихат Мамедли завоевал "золото" рейтингового турнира в Албании - ОБНОВЛЕНО

Нихад Гулузаде довольствовался "серебром"