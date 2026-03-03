Игрокам "Тоттенхэма" грозит сокращение зарплат при вылете из АПЛ

Футболисты "Тоттенхэм" могут столкнуться с существенным уменьшением заработной платы в случае вылета команды из английской Премьер-лиги.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Athletic , большинство контрактов игроков лондонского клуба содержат специальный пункт о понижении окладов.

По информации источника, если "шпоры" покинут высший дивизион и окажутся в Чемпионшипе, зарплаты игроков могут сократиться примерно на 50 процентов.

В настоящее время "Тоттенхэм" занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 29 очков. Команда находится недалеко от зоны вылета - у "Вест Хэма", располагающегося на 18-й позиции, 25 очков.