3 Марта 2026
RU

Лапорта лидирует по подписям перед выборами президента "Барселоны"

Мировой футбол
Новости
3 Марта 2026 01:05
12
Лапорта лидирует по подписям перед выборами президента "Барселоны"

Определилось количество подписей, собранных кандидатами на выборах президента "Барселоны". Для официальной регистрации необходимо было преодолеть порог в 2237 подписей.

Как сообщает İdman.Biz, больше всех подписей представил бывший глава клуба Жоан Лапорта - 8171. Для сравнения, на выборах 2021 года ему удалось собрать 10272 подписи.

Виктор Фонт, которого поддержал бывший тренер каталонцев Хави, заручился поддержкой 5144 сосьос. Воспитанник клуба Марк Сирия представил 2840 подписей, что также позволяет ему участвовать в выборах.

Бывший член совета директоров "Барселоны" Хави Вилажоана собрал 1621 подпись и не преодолел необходимый минимум, а потому не сможет стать официальным кандидатом. Еще один претендент, Даниэль Хуан, представил лишь 84 подписи.

Таким образом, к финальному этапу предвыборной гонки допущены Лапорта, Фонт и Сирия.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Игрокам "Тоттенхэма" грозит сокращение зарплат при вылете из АПЛ
00:50
Мировой футбол

Игрокам "Тоттенхэма" грозит сокращение зарплат при вылете из АПЛ

Контракты предусматривают снижение выплат почти на 50 процентов - Орнштейн

Каземиро назвал преемника в "Манчестер Юнайтед"
2 Марта 23:57
Мировой футбол

Каземиро назвал преемника в "Манчестер Юнайтед"

Бразилец рекомендовал руководству "красных дьяволов" полузащитника "Ньюкасла" Бруно Гимарайнса

Супруга защитника "Фенербахче" попала в ДТП
2 Марта 23:36
Мировой футбол

Супруга защитника "Фенербахче" попала в ДТП

Авария случилась на одном из крупнейших мостов Стамбула

Мбаппе недоволен работой медштаба "Реала"
2 Марта 22:33
Мировой футбол

Мбаппе недоволен работой медштаба "Реала"

Француз консультировался с врачами в Париже из-за проблем с восстановлением колена

УЕФА наказал "Тоттенхэм" за расистское поведение фанатов
2 Марта 20:31
Мировой футбол

УЕФА наказал "Тоттенхэм" за расистское поведение фанатов

Лондонский клуб оштрафован на 30 000 евро и получил условный запрет на продажу билетов

Флик перед битвой с "Атлетико": "Справимся без Левандовского"
2 Марта 18:46
Мировой футбол

Флик перед битвой с "Атлетико": "Справимся без Левандовского"

Тренер "Барселоны" объяснил отсутствие польского форварда

Самое читаемое

Кто может заменить Иран на ЧМ-2026 по футболу: два возможных варианта – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО
2 Марта 14:10
Мировой футбол

Кто может заменить Иран на ЧМ-2026 по футболу: два возможных варианта – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО

ФИФА оставляет за собой право определить нового участника в случае отказа сборной Ирана
Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
1 Марта 18:41
Дзюдо

Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Азербайджанский дзюдоист триумфально завершил турнир

Бросок азербайджанского баскетболиста вызвал бурю обсуждений в соцсетях – ВИДЕО
28 Февраля 15:32
Баскетбол

Бросок азербайджанского баскетболиста вызвал бурю обсуждений в соцсетях – ВИДЕО

Бросок был совершен в середине второго матча на последних секундах атаки
Нихат Мамедли завоевал "золото" рейтингового турнира в Албании - ОБНОВЛЕНО
1 Марта 23:16
Борьба

Нихат Мамедли завоевал "золото" рейтингового турнира в Албании - ОБНОВЛЕНО

Нихад Гулузаде довольствовался "серебром"