Лапорта лидирует по подписям перед выборами президента "Барселоны"

Определилось количество подписей, собранных кандидатами на выборах президента "Барселоны". Для официальной регистрации необходимо было преодолеть порог в 2237 подписей.

Как сообщает İdman.Biz, больше всех подписей представил бывший глава клуба Жоан Лапорта - 8171. Для сравнения, на выборах 2021 года ему удалось собрать 10272 подписи.

Виктор Фонт, которого поддержал бывший тренер каталонцев Хави, заручился поддержкой 5144 сосьос. Воспитанник клуба Марк Сирия представил 2840 подписей, что также позволяет ему участвовать в выборах.

Бывший член совета директоров "Барселоны" Хави Вилажоана собрал 1621 подпись и не преодолел необходимый минимум, а потому не сможет стать официальным кандидатом. Еще один претендент, Даниэль Хуан, представил лишь 84 подписи.

Таким образом, к финальному этапу предвыборной гонки допущены Лапорта, Фонт и Сирия.