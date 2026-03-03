3 Марта 2026
Серии А: "Удинезе" разгромил "Фиорентину", "Болонья" продлила кризис "Пизы"

3 Марта 2026 01:55
Серии А: "Удинезе" разгромил "Фиорентину", "Болонья" продлила кризис "Пизы"

В 27-м туре итальянской Серии А "Удинезе" на своем поле уверенно обыграл "Фиорентину" со счетом 3:0, прервав удачную серию флорентийцев, передает İdman.Biz.

Хозяева не владели преимуществом по контролю мяча, однако действовали гораздо острее в атаке. Уже на 10-й минуте после подачи углового Николо Дзаньоло Кристиан Кабаселе головой открыл счет. Во втором тайме "Удинезе" закрепил успех: на 61-й минуте Даниэле Ругани сфолил на Кинане Дэвисе в штрафной, и сам пострадавший реализовал пенальти. Под занавес встречи ошибка Ругани привела к голу Адама Буксы, установившего окончательный счет 3:0. Благодаря победе "Удинезе" поднялся на 10-е место, а "Фиорентина" остается в нижней части таблицы.

В другом матче тура "Болонья" на выезде минимально обыграла "Пизу" - 1:0. Единственный мяч на 90-й минуте забил Йенс Одгор. "Болонья" с 39 очками поднялась на восьмое место, тогда как "Пиза" с 15 баллами остается предпоследней и не может победить уже 16 матчей подряд. В последний раз команда выигрывала 7 ноября, обыграв "Кремонезе" (1:0).

