"Хетафе" сенсационно обыграл "Реал", "Барселона" увеличила отрыв

В матче 26-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Реал" на своем поле уступил "Хетафе" со счетом 0:1.

Как сообщает İdman.Biz, единственный мяч на 39-й минуте забил Мартин Сатриано. В компенсированное время команды обменялись удалениями: у хозяев на 90+5-й минуте красную карточку получил Франко Мастантуоно, а у гостей на 90+7-й минуте Адриан Лисо был удален за вторую желтую карточку.

После этого поражения "Реал" с 60 очками занимает второе место в турнирной таблице, уступая лидирующей "Барселоне" четыре балла. "Хетафе" набрал 32 очка и поднялся на 11-ю строчку.

В следующем туре 6 марта "Реал" сыграет в гостях с "Сельтой", а 8 марта "Хетафе" примет "Бетис".