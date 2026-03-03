3 Марта 2026
"Милан" и "Бавария" остаются непобедимыми в гостях

Лишь два клуба из топ-5 европейских чемпионатов сохраняют статус непобежденных в гостевых матчах в текущем сезоне. Речь идет о мюнхенской "Баварии" и итальянском "Милане", передает İdman.Biz.

Если успехи "Баварии" выглядят ожидаемо, то серия "Милана" привлекает особое внимание. При двух поражениях в сезоне "россонери" уступали исключительно на своем поле, тогда как на выезде продолжают набирать очки.

В результате гостевая серия "Милана" с начала сезона достигла 14 матчей без поражений. Абсолютный клубный рекорд составляет 17 таких встреч и был установлен в чемпионском сезоне 2003/2004.

Таким образом, "Милан" имеет шанс повторить или превзойти историческое достижение, если сохранит стабильность в оставшейся части сезона.

İdman.Biz
