3 Марта 2026
Флик потребовал от "Барселоны" дважды по 2:0 в матче с "Атлетико"

Мировой футбол
Новости
3 Марта 2026 05:10
Флик потребовал от "Барселоны" дважды по 2:0 в матче с "Атлетико"

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик озвучил конкретные требования к команде перед ответным матчем 1/2 финала Кубка Испании против мадридского "Атлетико".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Touchline, специалист призвал игроков воспринимать предстоящую встречу как два отдельных матча. По его задумке, каждый тайм должен рассматриваться отдельно, а цель на игру сформулирована предельно ясно - 2:0 в первом тайме и 2:0 во втором.

Ответная встреча состоится 3 марта. Первый матч, прошедший 12 февраля на стадионе "Сивитас Метрополитано" в Мадриде, завершился разгромной победой "Атлетико" со счетом 4:0.

Во втором полуфинале турнира встретятся "Атлетик" из Бильбао и "Реал Сосьедад".

İdman.Biz
