"Реал Сосьедад" одержал 1000-ю победу в Ла Лиге

3 Марта 2026 06:19
В 26-м туре испанской Ла Лиги "Реал Сосьедад" на выезде минимально обыграл "Мальорку", а эта победа стала исторической для клуба из Сан-Себастьяна.

Как сообщает İdman.Biz, успех на Балеарских островах стал тысячным для басков в высшем дивизионе чемпионата Испании. Это восьмой показатель в истории турнира.

Для сравнения, лидером по числу побед остается мадридский "Реал" с 1865 выигранными матчами, у "Барселоны" - 1808. Ближайшая цель "Реал Сосьедада" - "Эспаньол", в активе которого 1018 побед.

В настоящее время команда из Сан-Себастьяна занимает восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги.

