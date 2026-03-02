3 Марта 2026
Супруга защитника "Фенербахче" попала в ДТП

2 Марта 2026 23:36
Супруга защитника "Фенербахче" попала в ДТП

Супруга португальского защитника "Фенербахче" Нелсона Семеду попала в дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает İdman.Biz, микроавтобус, в котором находилась жена футболиста и еще несколько человек, перевернулся после того, как водитель не справился с управлением.

В результате аварии женщина получила легкие травмы и была доставлена в больницу. По последним данным, состояние всех пострадавших оценивается как удовлетворительное.

Отмечается, что за последние сутки это не единственная личная проблема для игроков "Фенербахче". Ранее стало известно, что у полузащитника Фреда скончалась бабушка, а вратарь Эдерсон потерял свою собаку.

İdman.Biz
