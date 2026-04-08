8 Апреля 2026
Медали Парижа-2024 заменены: азербайджанским спортсменам вручат новые награды

8 Апреля 2026 16:01
Медали Парижа-2024 заменены: азербайджанским спортсменам вручат новые награды

Завтра в Национальном олимпийском комитете (НОК) Азербайджана состоится церемония вручения новых олимпийских медалей таеквондисту Гашиму Магомедову и борцу греко-римского стиля Хасрату Джафарову.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Report, награды, завоеванные спортсменами на летних Олимпийских играх "Париж-2024", были заменены из-за последующего износа поверхности.

Серебряная медаль Гашима Магомедова и бронзовая награда Хасрата Джафарова уже обновлены. На церемонии обоим атлетам официально вручат замененные медали.

Мероприятие пройдет завтра в 12:00 в административном здании НОК Азербайджана.

Олимпийские медали изготавливаются из драгоценных металлов с покрытием, которое со временем может подвергаться окислению или механическому износу при активном использовании. Международные олимпийские комитеты и организаторы Игр предусматривают процедуру замены наград в подобных случаях, чтобы сохранить их презентабельный вид для спортсменов.

Гашим Магомедов завоевал серебро на Олимпиаде-2024 в весовой категории до 80 кг, а Хасрат Джафаров стал бронзовым призером в греко-римской борьбе в категории до 67 кг. Оба спортсмена внесли значительный вклад в медальный зачет азербайджанской делегации на Играх в Париже.

