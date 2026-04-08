"Сабах" одержал 50-ю выездную победу в Премьер-лиге

Футбольный клуб "Сабах" добился 50-й победы на выезде в истории выступлений в Мисли Премьер-лиге.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу, юбилей пришелся на матч 26-го тура Мисли Премьер-лиги, в котором бакинский клуб обыграл "Араз-Нахчыван" со счетом 4:2.

Эта победа стала для "Сабаха" 50-й в 120 выездных матчах. Первую победу на чужом поле команда одержала в дебютной игре в Премьер-лиге — 12 августа 2018 года против "Шамахы" (1:0).

"Сабах" стал 11-й командой в истории турнира, достигшей отметки в 50 и более выездных побед. По этому показателю бакинцы сравнялись с "Шамкиром".