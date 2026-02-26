26 Февраля 2026
Азербайджанский борец вышел в полуфинал рейтингового турнира в Тиране – ОБНОВЛЯЕТСЯ

Борьба
Новости
26 Февраля 2026 17:32
Азербайджанский борец вышел в полуфинал рейтингового турнира в Тиране – ОБНОВЛЯЕТСЯ

Бронзовый призер парижской Олимпиады-2024 по вольной борьбе Магомедхан Магомедов (97 кг) вышел в полуфинал рейтингового турнира в Тиране (Албания).

Как передает İdman.Biz, в четвертьфинале Магомедов одержал победу над американским борцом Джонатаном Леонардом со счетом 13:2.

Ранее на стадии 1/8 финала азербайджанский вольник одержал победу над Рифатом Эреном (Турция).

Два других представителя Азербайджана — Джабраил Гаджиев (79 кг) и еще один бронзовый призер Олимпиады-2024 Георги Мешвилдишвили (125 кг) — не смогли выйти в полуфинал, проиграв в четвертьфинальных схватках Мохаммеду Ноходиларими (Иран) и Уайту Хендриксу (США) соответственно.

В активе сборной Азербайджана на рейтинговом турнире в Тиране пока три медали: "серебро" у Рашида Бабазаде (65 кг), бронзовые медали завоевали Ислам Базарганов (57 кг) и Арсений Джиоев (86 кг).

İdman.Biz
