27 Февраля 2026
RU

Два азербайджанских “классика” стартовали с побед на рейтинговом турнире в Тиране – ОБНОВЛЯЕТСЯ

Борьба
Новости
27 Февраля 2026 15:39
16
Два азербайджанских борца греко-римского стиля с побед стартовали на рейтинговом турнире в Тиране (Албания).

Как передает İdman.Biz, первый круг албанского турнира преодолели Давуд Мамедов (77 кг) и Ислам Аббасов (87 кг), которые вышли в 1/8 финала.

Мамедов на старте одержал победу над Мереем Маулиткановым (Казахстан), а Аббасов нанес поражение другому представителю Казахстана Исламу Евлоеву.

Кроме того, Лачын Велиев (87 кг) проведет первую схватку с Аланом Остаевым (UWW).

Ранее на турнире в Тиране азербайджанские вольники завоевали четыре медали. Вице-чемпионом стал Рашид Бабазаде (65 кг), а бронзовые медали выиграли Ислам Базарганов (57 кг), Джабраил Гаджиев (79 кг) и Арсений Джиоев (86 кг).

İdman.Biz
Тэги:

