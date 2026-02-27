Рашид Бабазаде: "Травма ребра и нехватка опыта помешали победить в финале"

Серебряный призер международного турнира "Мухамет Мало" в Тиране (Албания) Рашид Бабазаде (65 кг) рассказал о причинах поражения в финале. По словам борца вольного стиля, решающий поединок сложился неудачно из-за повреждения и отсутствия должной практики на взрослом уровне.

"У меня пока не так много опыта выступлений среди взрослых, но, несмотря на это, я верил в себя. В моем весе были очень серьезные соперники, включая известных борцов со всего мира", — заявил Рашид Бабазаде в беседе с Report.

Одним из самых знаковых моментов турнира стала победа Бабазаде в 1/2 финала над азербайджанским борцом, представляющим США.

"В полуфинале я смог одолеть Виталия Оруджева. В финале же соперник был крайне силен, но показать свою борьбу мне помешали последствия травмы ребра и нехватка опыта", — добавил спортсмен.

Сейчас борец сосредоточен на анализе допущенных ошибок. Основная цель Бабазаде — подойти в оптимальной форме к предстоящему чемпионату Европы.