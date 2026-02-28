28 Февраля 2026
Рейтинговый турнир в Тиране: Бабашов и Гулиев сразятся друг с другом в финале

28 Февраля 2026 19:38
На рейтинговом турнире, проходящем в столице Албании Тиране, на ковер вышли азербайджанские борцы греко-римского стиля.

Как сообщает İdman.Biz, выступающий в весовой категории до 63 кг Мурад Мамедов в 1/8 финала уступил иранцу Али Нураи со счетом 3:8.

Другой представитель нашей команды в этом весе Зия Бабашов, одержав победы над албанцем Микелем Троплини (8:0), иранцем Али Нураи (4:1) и казахстанцем Ернуром Фидахметовым (7:3), вышел в финал.

Еще один борец этой весовой категории Сакит Гулиев, победив американца Ильдара Хафизова (9:0), казахстанца Бакытжана Кабдыла (7:1) и норвежца Мортена Торесена (11:0), также пробился в финал.

В решающей схватке в весе до 63 кг Зия Бабашов встретится с Сакитом Гулиевым.

Представляющий Азербайджан в весовой категории до 67 кг Мухаммед Шукюрзаде, победив белоруса Глеба Макаренко (UWW) по принципу первого набранного очка (1:1), в четвертьфинале уступил казахстанцу Мейржану Шермаханбету со счетом 0:4. Поскольку соперник вышел в финал, наш борец получил право выступить в утешительной схватке, где с явным преимуществом (12:3) победил эквадорца Андреса Арройо.

Мухаммед Шукюрзаде поборется за бронзовую медаль с грузином Джони Хецуриани.

İdman.Biz
