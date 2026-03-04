4 Марта 2026
Защитник "Зиря": "Соперникам будет непросто против нас"

Чемпионат Азербайджана
4 Марта 2026 13:43
Защитник футбольного клуба "Зиря" Анже Муцинзи обсудил предстоящие вызовы команды в Бизон Кубке Азербайджана и Мисли Премьер-лиге, а также затронул тему изменений в сборной Руанды.

Говоря о возможном сопернике в следующем раунде Кубка Азербайджана ("Туран Товуз" или "Кяпаз"), футболист подчеркнул свой профессиональный нейтралитет. "Как профессиональный футболист, я буду наблюдать за игрой с беспристрастной позиции. Мне безразлично, какая команда получит путевку в следующий этап. Мы просто будем ждать своего соперника и сосредоточимся на собственной игре", — заявил Муцинзи в беседе со sport24.az.

Отвечая на вопрос о физическом состоянии команды в условиях плотного графика, особенно перед матчем чемпионата против того же "Кяпаза", защитник исключил риск переутомления. "С нашей физической формой не будет никаких проблем. Даже если мы играем два матча в неделю, наш главный тренер проводит определенную ротацию в составах. Благодаря этому наша готовность будет на требуемом уровне в любой момент", — отметил он, выражая уверенность в действиях тренерского штаба.

Касательно борьбы за третье место по итогам сезона, Муцинзи настроен решительно:

"Соперникам будет непросто против нас. Потому что мы будем стараться сделать все возможное и даже больше. Мы постоянно работаем над собой, и почему бы нам не добиться этой цели?".

