Защитник "Сабаха": "Ничья с "Карабахом" - нормальный результат"

Защитник "Сабаха" Тимотеуш Пухач назвал ничью в центральном матче 22-го тура против "Карабаха" (3:3) закономерным и приемлемым итогом встречи лидеров чемпионата.

Как сообщает İdman.Biz, польский легионер отметил высокую интенсивность игры и обилие голевых моментов у обеих команд.

"Это была хорошая игра, прошедшая в условиях взаимных атак. Думаю, ничья для нас — нормальный результат. Нужно еще раз пересмотреть матч, но моментов для взятия ворот было достаточно как у нас, так и у соперника", — заявил Пухач.

Футболист также разобрал эпизоды с пропущенными голами:

"Честно говоря, первые два гола были во многом делом случая. В одном эпизоде мяч попал в игрока и залетел в ворота, в другом — возникла неразбериха после углового. Несмотря на это, матч получился очень зрелищным для болельщиков. В нашей игре были как положительные, так и слабые стороны, что характерно и для соперника. Мы принимаем этот результат и фокусируемся на следующих матчах".

Отметим, что после этого тура "Сабах" продолжает лидировать в турнирной таблице с 53 очками. "Карабах", имеющий в активе 46 очков, располагается на второй строчке.