Эмин Махмудов о судейском скандале: "Они играют чужими жизнями, потому что не хотят, чтобы мы шли вперед"

Капитан футбольного клуба "Нефтчи" Эмин Махмудов не стал скрывать эмоций после выездного матча 22-го тура Премьер-лиги против "Шамахы", который завершился скандальной ничьей 2:2. Решающий пенальти, назначенный в ворота гостей на последних секундах компенсированного времени, вызвал бурную реакцию лидера команды, который прямо обвинил судейский корпус в предвзятости.

"После игры кто-то из Судейского комитета выходит и заявляет, что это не пенальти. Значит, они просто не хотят, чтобы мы шли вперед, и в итоге играют чужими жизнями", — заявил Махмудов в комментариях с teleqraf.az.

34-летний полузащитник указал на систематический характер подобных инцидентов: "Это просто позор. На 90+5 минуте такому решению пенальти нет никаких оправданий. Это происходит не в первый раз, подобное случалось уже три или четыре раза. Команда разочарована, ведь победа была нам крайне необходима, а у нас ее просто отобрали. Говорить об этом постфактум кажется бессмысленным, но когда глава Судейского комитета сам признает, что пенальти не было, это говорит обо всем. Я могу вспомнить минимум 15 эпизодов в этом сезоне, когда пенальти в наши ворота не были назначены справедливо. Зато в других моментах найдут контакт локтем. Наш игрок прыгал первым. Если сзади кто-то прыгнет и получит локтем, то в каждом матче были бы такие пенальти. А перед этим эпизодом нам не поставили чистейший одиннадцатиметровый. Его даже не стали смотреть. Абубакар забил головой, был явный удар рукой соперника, но Джавид Джалилов просто проигнорировал этот момент".

Несмотря на горечь от упущенной победы, капитан "Нефтчи" пообещал, что команда не сломается: "Мы будем продолжать борьбу. У нас потрясающая команда с сильным характером. Мы сосредоточимся на будущих играх и станем еще лучше. Ведь сейчас мы вынуждены бороться не только против других клубов, но и против самих арбитров".