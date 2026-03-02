2 Марта 2026
RU

Эмин Махмудов о судейском скандале: "Они играют чужими жизнями, потому что не хотят, чтобы мы шли вперед"

Чемпионат Азербайджана
Новости
2 Марта 2026 13:39
19
Эмин Махмудов о судейском скандале: "Они играют чужими жизнями, потому что не хотят, чтобы мы шли вперед"

Капитан футбольного клуба "Нефтчи" Эмин Махмудов не стал скрывать эмоций после выездного матча 22-го тура Премьер-лиги против "Шамахы", который завершился скандальной ничьей 2:2. Решающий пенальти, назначенный в ворота гостей на последних секундах компенсированного времени, вызвал бурную реакцию лидера команды, который прямо обвинил судейский корпус в предвзятости.

"После игры кто-то из Судейского комитета выходит и заявляет, что это не пенальти. Значит, они просто не хотят, чтобы мы шли вперед, и в итоге играют чужими жизнями", — заявил Махмудов в комментариях с teleqraf.az.

34-летний полузащитник указал на систематический характер подобных инцидентов: "Это просто позор. На 90+5 минуте такому решению пенальти нет никаких оправданий. Это происходит не в первый раз, подобное случалось уже три или четыре раза. Команда разочарована, ведь победа была нам крайне необходима, а у нас ее просто отобрали. Говорить об этом постфактум кажется бессмысленным, но когда глава Судейского комитета сам признает, что пенальти не было, это говорит обо всем. Я могу вспомнить минимум 15 эпизодов в этом сезоне, когда пенальти в наши ворота не были назначены справедливо. Зато в других моментах найдут контакт локтем. Наш игрок прыгал первым. Если сзади кто-то прыгнет и получит локтем, то в каждом матче были бы такие пенальти. А перед этим эпизодом нам не поставили чистейший одиннадцатиметровый. Его даже не стали смотреть. Абубакар забил головой, был явный удар рукой соперника, но Джавид Джалилов просто проигнорировал этот момент".

Несмотря на горечь от упущенной победы, капитан "Нефтчи" пообещал, что команда не сломается: "Мы будем продолжать борьбу. У нас потрясающая команда с сильным характером. Мы сосредоточимся на будущих играх и станем еще лучше. Ведь сейчас мы вынуждены бороться не только против других клубов, но и против самих арбитров".

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Матч "Карабах" - "Сабах" установил рекорд посещаемости сезона
13:10
Чемпионат Азербайджана

Матч "Карабах" - "Сабах" установил рекорд посещаемости сезона - ФОТО

Встреча двух лидеров собрала на трибунах более 10 тысяч зрителей
Магия чисел и дат: "Карабах" и "Сабах" создали уникальный прецедент в истории азербайджанского футбола
12:40
Чемпионат Азербайджана

Магия чисел и дат: "Карабах" и "Сабах" создали уникальный прецедент в истории азербайджанского футбола

Статистика ПФЛ подтвердила уникальность противостояния этих клубов, которое не имеет аналогов с момента основания лиги
Вальдас Дамбраускас - о ничье с "Карабахом": "Это хороший урок для нас"
01:20
Чемпионат Азербайджана

Вальдас Дамбраускас - о ничье с "Карабахом": "Это хороший урок для нас"

По словам специалиста, команда разочарована результатом, несмотря на зрелищный характер встречи
Гурбан Гурбанов: "Прелесть футбола в том, что иногда сталкиваешься с тем, чего совсем не ожидаешь"
00:16
Чемпионат Азербайджана

Гурбан Гурбанов: "Прелесть футбола в том, что иногда сталкиваешься с тем, чего совсем не ожидаешь"

Наставник агдамцев прокомментировал ничью с бакинским "Сабахом"
Во время матча "Карабах" - "Сабах" произошла потасовка на бровке - ВИДЕО
1 Марта 22:02
Чемпионат Азербайджана

Во время матча "Карабах" - "Сабах" произошла потасовка на бровке - ВИДЕО

Матч был жарким во всех смыслах
22-й тур Премьер-лиги Азербайджана: "Габала" и "Карван-Евлах" разошлись миром - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
28 Февраля 19:08
Чемпионат Азербайджана

22-й тур Премьер-лиги Азербайджана: "Габала" и "Карван-Евлах" разошлись миром - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Встреча прошла на городском стадионе Габалы

Самое читаемое

Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
1 Марта 18:41
Дзюдо

Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Азербайджанский дзюдоист триумфально завершил турнир

Бросок азербайджанского баскетболиста вызвал бурю обсуждений в соцсетях – ВИДЕО
28 Февраля 15:32
Баскетбол

Бросок азербайджанского баскетболиста вызвал бурю обсуждений в соцсетях – ВИДЕО

Бросок был совершен в середине второго матча на последних секундах атаки
Лига чемпионов: Сегодня определится соперник "Галатасарая" в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
27 Февраля 15:29
Мировой футбол

Лига чемпионов: Сегодня определится соперник "Галатасарая" в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Жеребьевка плей-офф начнется в 15:00 по бакинскому времени
Стали известны точные даты и время начала матчей 1/8 финала ЛЧ
27 Февраля 20:10
Мировой футбол

Стали известны точные даты и время начала матчей 1/8 финала ЛЧ

УЕФА опубликовал расписание игр стадии на вылет