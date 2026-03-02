Матч "Карабах" - "Сабах" установил рекорд посещаемости сезона - ФОТО

Матч 22-го тура Мисли Премьер-лиги между "Карабахом" и "Сабахом" запомнился рекордным количеством зрителей в текущем сезоне.

Как сообщает İdman.Biz, на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова за игрой с трибун наблюдал 10 361 болельщик.

Данный показатель является самым высоким в нынешнем розыгрыше чемпионата. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 12-м туре на стадионе имени Мехти Гусейнзаде в Сумгаите: за матчем "Сумгаит" — "Карабах" (2:4) наблюдали 9 100 зрителей.

Отметим, что встреча "Карабах" — "Сабах" завершилась результативной ничьей со счетом 3:3.