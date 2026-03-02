2 Марта 2026
RU

Матч "Карабах" - "Сабах" установил рекорд посещаемости сезона - ФОТО

Чемпионат Азербайджана
Новости
2 Марта 2026 13:10
18
Матч "Карабах" - "Сабах" установил рекорд посещаемости сезона

Матч 22-го тура Мисли Премьер-лиги между "Карабахом" и "Сабахом" запомнился рекордным количеством зрителей в текущем сезоне.

Как сообщает İdman.Biz, на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова за игрой с трибун наблюдал 10 361 болельщик.

Данный показатель является самым высоким в нынешнем розыгрыше чемпионата. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 12-м туре на стадионе имени Мехти Гусейнзаде в Сумгаите: за матчем "Сумгаит" — "Карабах" (2:4) наблюдали 9 100 зрителей.

Отметим, что встреча "Карабах" — "Сабах" завершилась результативной ничьей со счетом 3:3.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Эмин Махмудов о судейском скандале: "Они играют чужими жизнями, потому что не хотят, чтобы мы шли вперед"
13:39
Чемпионат Азербайджана

Эмин Махмудов о судейском скандале: "Они играют чужими жизнями, потому что не хотят, чтобы мы шли вперед"

Капитан "Нефтчи" жестко раскритиковал работу арбитров после матча с "Шамахой"
Магия чисел и дат: "Карабах" и "Сабах" создали уникальный прецедент в истории азербайджанского футбола
12:40
Чемпионат Азербайджана

Магия чисел и дат: "Карабах" и "Сабах" создали уникальный прецедент в истории азербайджанского футбола

Статистика ПФЛ подтвердила уникальность противостояния этих клубов, которое не имеет аналогов с момента основания лиги
Вальдас Дамбраускас - о ничье с "Карабахом": "Это хороший урок для нас"
01:20
Чемпионат Азербайджана

Вальдас Дамбраускас - о ничье с "Карабахом": "Это хороший урок для нас"

По словам специалиста, команда разочарована результатом, несмотря на зрелищный характер встречи
Гурбан Гурбанов: "Прелесть футбола в том, что иногда сталкиваешься с тем, чего совсем не ожидаешь"
00:16
Чемпионат Азербайджана

Гурбан Гурбанов: "Прелесть футбола в том, что иногда сталкиваешься с тем, чего совсем не ожидаешь"

Наставник агдамцев прокомментировал ничью с бакинским "Сабахом"
Во время матча "Карабах" - "Сабах" произошла потасовка на бровке - ВИДЕО
1 Марта 22:02
Чемпионат Азербайджана

Во время матча "Карабах" - "Сабах" произошла потасовка на бровке - ВИДЕО

Матч был жарким во всех смыслах
22-й тур Премьер-лиги Азербайджана: "Габала" и "Карван-Евлах" разошлись миром - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
28 Февраля 19:08
Чемпионат Азербайджана

22-й тур Премьер-лиги Азербайджана: "Габала" и "Карван-Евлах" разошлись миром - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Встреча прошла на городском стадионе Габалы

Самое читаемое

Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
1 Марта 18:41
Дзюдо

Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Азербайджанский дзюдоист триумфально завершил турнир

Бросок азербайджанского баскетболиста вызвал бурю обсуждений в соцсетях – ВИДЕО
28 Февраля 15:32
Баскетбол

Бросок азербайджанского баскетболиста вызвал бурю обсуждений в соцсетях – ВИДЕО

Бросок был совершен в середине второго матча на последних секундах атаки
Лига чемпионов: Сегодня определится соперник "Галатасарая" в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
27 Февраля 15:29
Мировой футбол

Лига чемпионов: Сегодня определится соперник "Галатасарая" в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Жеребьевка плей-офф начнется в 15:00 по бакинскому времени
Стали известны точные даты и время начала матчей 1/8 финала ЛЧ
27 Февраля 20:10
Мировой футбол

Стали известны точные даты и время начала матчей 1/8 финала ЛЧ

УЕФА опубликовал расписание игр стадии на вылет