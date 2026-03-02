АФФА призвала клубы к диалогу в ответ на критику судейства от "Нефтчи"

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) выступила с официальным заявлением по поводу участившихся обсуждений судейских решений, подчеркнув приверженность принципам прозрачности и международным стандартам ФИФА и УЕФА.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу структуры, высший футбольный орган страны считает приоритетом сохранение доверия футбольной общественности и проведение реформ в Судейском комитете. В заявлении отмечается, что процедуры назначения арбитров и работа системы VAR соответствуют международным инструкциям.

"Призываем клубы отдавать предпочтение институциональному диалогу вместо эмоциональной риторики и односторонних заявлений. Мы готовы обсуждать все спорные эпизоды в профессиональном и объективном ключе", — заявили в ассоциации.

В АФФА напомнили, что согласно принятому в конце прошлого года решению, каждый клуб имеет право трижды за сезон официально запросить просмотр записей VAR по спорным моментам. В связи с протестными заявлениями "Нефтчи" относительно судейства в сезоне 2025/2026, ассоциация пригласила официальных представителей клуба для детального анализа представленных эпизодов.

В завершение АФФА призвала всех участников чемпионата соблюдать принципы взаимного уважения и сотрудничества ради сохранения здоровой атмосферы в азербайджанском футболе.