2 Марта 2026
Заур Рамазанов: "Мы уже давно не видели таких матчей в Премьер-лиге Азербайджана"

Чемпионат Азербайджана
2 Марта 2026 15:10
Заур Рамазанов: "Мы уже давно не видели таких матчей в Премьер-лиге Азербайджана"

Бывший футболист "Карабаха" Заур Рамазанов высоко оценил качество игры в центральном матче 22-го тура Мисли Премьер-лиги между агдамским клубом и "Сабахом", который завершился результативной ничьей со счетом 3:3. Ветеран подчеркнул, что давно не видел в азербайджанском чемпионате столь захватывающего противостояния, которое оправдало ожидания болельщиков.

"Это была великолепная игра. Мы уже давно не видели таких матчей в Премьер-лиге Азербайджана. Я очень рад, что на стадионе было много зрителей, был побит рекорд посещаемости сезона. Именно такие встречи привлекают фанатов на трибуны", — заявил Рамазанов в интервью Sport24.az.

Анализируя ход поединка на республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, эксперт отметил тактические нюансы обеих команд: "В матче "Карабах" владел мячом, но агдамцы не смогли реализовать свои моменты. В то же время "Сабах" использовал каждый предоставленный шанс и забил быстрые голы. Но всем известно, что "Карабах" всегда способен преподнести сюрприз".

По мнению бывшего защитника, говорить о победителе чемпионата пока преждевременно, несмотря на текущее положение команд в таблице: "Разрыв в 4 очка — это не такая большая дистанция. Матчи еще впереди. Моим фаворитом остается "Карабах".

