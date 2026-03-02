Аарон Малуда о ничьей с "Карабахом": "Пропустить три гола, ведя 3:0, — это неприемлемо"

Полузащитник футбольного клуба "Сабах" Арон Малуда прокомментировал драматичную ничью со счетом 3:3 в матче 22-го тура Премьер-лиги против "Карабаха". Футболист признал, что команда совершила недопустимую ошибку, упустив преимущество в три мяча во втором тайме, однако призвал партнеров не паниковать и извлечь уроки из ситуации.

"Мы должны были сыграть лучше. Начало матча сложилось для нас успешно, и к середине второй половины счет был 3:0 в нашу пользу. Но после этого пропустить три гола в таком стиле — это просто неприемлемо", — заявил Малуда в комментариях Азертадж.

Несмотря на разочарование от потери двух очков в прямом противостоянии с главным конкурентом, нигерийский легионер оценил произошедшее как важный опыт для молодой команды: "Мы сделаем выводы и вернемся сильнее. Впереди еще много игр. Мы будем учиться и развиваться каждый день".

По его словам, технический штаб совместно с игроками детально разберет запись встречи, чтобы исключить повторение подобных сценариев: "На этой неделе мы вместе с тренерами просмотрим матч и проведем анализ, чтобы понять свои ошибки и больше их не допускать. Это ненормальная ситуация, но мы успокоимся и сделаем правильные выводы. Паниковать нет смысла, ведь впереди еще 11 туров. Нужно сохранять хладнокровие и думать об одной игре за другой, а уже потом подводить итоги и оценивать наши возможности".

Несмотря на упущенную победу, Аарон Малуда остался доволен своим личным вкладом: "Я счастлив, что забил гол и отдал ассист, но понимаю, что могу играть еще лучше. Всегда есть пространство для роста, хотя в целом своей игрой я удовлетворен". Футболист также высоко оценил уровень азербайджанского чемпионата: "Это очень сильный турнир, который постоянно развивается. Азербайджан — прекрасная страна с гостеприимными людьми, и прогресс лиги меня только радует".