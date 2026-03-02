Магия чисел и дат: "Карабах" и "Сабах" создали уникальный прецедент в истории азербайджанского футбола

Матч 22-го тура Мисли Премьер-лиги между "Карабахом" и "Сабахом", завершившийся со счетом 3:3, не просто подарил болельщикам зрелище, но и вошел в историю национальных чемпионатов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт ПФЛ, это лишь 18-й случай в истории высшей лиги (начиная с 1992 года), когда в поединке с шестью и более забитыми голами фиксируется ничейный результат. За все время проведения турнира статистика подобных "перестрелок" включает одну игру со счетом 6:6, одну — 4:4 и теперь уже 16 встреч, окончившихся со счетом 3:3.

Уникальность этого противостояния заключается в том, что впервые в истории азербайджанского первенства одна и та же пара команд дважды выдала столь результативную ничью. Примечательно, что "Карабах" и "Сабах" уже расходились миром со счетом 3:3 в сезоне 2023/24. Совпадения на этом не заканчиваются: тот матч также пришелся на 22-й тур, состоялся на номинально домашнем Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. До этого момента ни одной паре клубов не удавалось дважды сыграть друг с другом вничью, забив на двоих 6 и более мячей.

Благодаря этому результату "Сабах" в четвертый раз в своей истории стал участником сверхрезультативной ничьей в Премьер-лиге, повторив исторический рекорд, ранее принадлежавший "Кяпазу" и "Турану". Для "Карабаха" же статистика против этого соперника носит исключительный характер: "Сабах" остается единственным оппонентом в истории лиги, в матчах с которым агдамский клуб забивал 3 и более голов, но при этом не смог одержать победу, заработав лишь одно очко.