Капитан "Туран Товуза": "Уверен, что мы пробьемся в еврокубки"

Чемпионат Азербайджана
3 Марта 2026 12:11
Капитан "Туран Товуза": "Уверен, что мы пробьемся в еврокубки"

Защитник и капитан "Туран Товуза" Эммануэль Хакман поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Бизон Кубка Азербайджана по футболу против "Кяпаза". Футболист отметил, что несмотря на определенное преимущество, добытое в первой встрече, расслабляться категорически нельзя, так как исход противостояния еще не решен.

"Да, у нас есть небольшое преимущество. Но это ничего не решает. К игре нужно подойти со всей серьезностью. Если победим, то получим путевку в полуфинал, где нас ждет либо "Зиря", либо "Сумгайыт". Обе команды очень сильны", — заявил Хакман в интервью Sportal.az.

Тоголезский легионер также выразил уверенность в том, что по итогам сезона его команда сможет завоевать путевку в еврокубковые турниры. "Я верю, что мы пробьемся в еврокубки. Сейчас мы находимся в зоне, дающей такое право, но нельзя успокаиваться. Мы должны бороться до самого конца и в Кубке, и в Премьер-лиге", — подчеркнул защитник.

