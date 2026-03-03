Кубок Азербайджана: "Зиря" принимает "Сумгаит" в ответном матче

Сегодня, 3 марта, стартует программа ответных матчей стадии 1/4 финала Бизон Кубка Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, в единственной игре дня футбольный клуб "Зиря" примет на своем поле "Сумгаит". Встреча начнется в 19:00 на стадионе спортивного комплекса "Зиря". Первый матч между этими соперниками завершился без забитых мячей (0:0).

Бизон Кубок Азербайджана

1/4 финала, ответный матч

3 марта

19:00. "Зиря" - "Сумгаит"

Первая игра-0:0

Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Рауф Джабаров.

VAR: Турал Гурбанов.

AVAR: Асиман Азизли.

Судья-инспектор: Рагим Гасанов.

Представитель АФФА: Мамедали Мамедов.

Стадион спортивного комплекса Зиря

Отметим, что этап 1/4 финала завершится 5 марта.