Кубок Азербайджана: "Зиря" принимает "Сумгаит" в ответном матче

3 Марта 2026
Чемпионат Азербайджана
Новости
3 Марта 2026 09:30
28
Сегодня, 3 марта, стартует программа ответных матчей стадии 1/4 финала Бизон Кубка Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, в единственной игре дня футбольный клуб "Зиря" примет на своем поле "Сумгаит". Встреча начнется в 19:00 на стадионе спортивного комплекса "Зиря". Первый матч между этими соперниками завершился без забитых мячей (0:0).

Бизон Кубок Азербайджана
1/4 финала, ответный матч
3 марта
19:00. "Зиря" - "Сумгаит"
Первая игра-0:0
Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Рауф Джабаров.
VAR: Турал Гурбанов.
AVAR: Асиман Азизли.
Судья-инспектор: Рагим Гасанов.
Представитель АФФА: Мамедали Мамедов.
Стадион спортивного комплекса Зиря

Отметим, что этап 1/4 финала завершится 5 марта.

İdman.Biz
