Оправдан вице-президент Федерации кикбоксинга Азербайджана, обвинявшийся в покушении на убийство - ЭКСКЛЮЗИВ

Кикбоксинг
Новости
3 Марта 2026 00:14
61
Оправдан вице-президент Федерации кикбоксинга Азербайджана, обвинявшийся в покушении на убийство - ЭКСКЛЮЗИВ

Суд, прошедший сегодня во Дворце правосудия города Анталья, полностью оправдал первого вице-президента Федерации кикбоксинга Азербайджана Эльшана Абдулрагимова, обвиняемого в заказе нападения на Араза Мусаева, называющего себя президентом федерации муай-тая Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, вместе с ним были оправданы еще двое граждан Азербайджана - Азер Гасанов (Хасансой) и Вюгар Асадов, которых Араз Мусаев также обвинял в организации покушения на него.

"Я счастлив, что турецкое правосудие разобралось в сложившейся ситуации и полностью оправдало нас. Это очень важный момент, потому что с первого дня ареста мы не понимали, в чем нас конкретно обвиняют. Единственной нашей "виной" было участие в чемпионате мира по муай-тай в Анталье и то, что 28 мая прошлого года мы находились во Дворце спорта, где проходили соревнования", - заявил İdman.Biz Эльшан Абдулрагимов.

Напомним, инцидент произошел во время чемпионата мира по муай-тай IFMA U23 в районе Кемер (Анталья). В спортивном зале имени Ататюрка Араз Мусаев получил два ножевых ранения в область живота и удары по голове.

Сразу после происшествия турецкая полиция задержала первого вице-президента ФКА Эльшана Абдулрагимова, Азера Гасанова и главного тренера сборной Азербайджана по муай-таю Вюгара Асадова.

После оправдательного решения суда все трое могут вернуться в Азербайджан.

İdman.Biz
