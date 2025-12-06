Суд арестовал Тулин Алекперову: ей грозит до 12 лет лишения свободы

В Азербайджане состоялся суд над известным тренером по кикбоксингу Тулин Алекперовой и ее учеником Аббасом Рагимли.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Qanunla.az, процесс прошел в Абшеронском районном суде под председательством судьи Вагифа Гасанова. Суд избрал меру пресечения в виде четырехмесячного ареста для обоих обвиняемых — 21-летней Тулин Алекперовой и 19-летнего Аббаса Рахимли.

Им предъявлены обвинения по статьям 181.2.1 (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и 181.2.5 (разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) Уголовного кодекса.

По данным следствия, Тулин Алекперова и ее ученик подозреваются в разбойном нападении, совершенном 4 декабря на территории Абшеронского района. Следствие утверждает, что они нанесли телесные повреждения режущим предметом мужчине 2004 года рождения и отобрали у него 110 манатов.

Оба были задержаны сотрудниками Абшеронского районного управления полиции. Если их вина будет доказана, им грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

İdman.Biz