6 Декабря 2025
RU

Суд арестовал Тулин Алекперову: ей грозит до 12 лет лишения свободы

Кикбоксинг
Новости
6 Декабря 2025 21:50
30
Суд арестовал Тулин Алекперову: ей грозит до 12 лет лишения свободы

В Азербайджане состоялся суд над известным тренером по кикбоксингу Тулин Алекперовой и ее учеником Аббасом Рагимли.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Qanunla.az, процесс прошел в Абшеронском районном суде под председательством судьи Вагифа Гасанова. Суд избрал меру пресечения в виде четырехмесячного ареста для обоих обвиняемых — 21-летней Тулин Алекперовой и 19-летнего Аббаса Рахимли.

Им предъявлены обвинения по статьям 181.2.1 (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и 181.2.5 (разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) Уголовного кодекса.

По данным следствия, Тулин Алекперова и ее ученик подозреваются в разбойном нападении, совершенном 4 декабря на территории Абшеронского района. Следствие утверждает, что они нанесли телесные повреждения режущим предметом мужчине 2004 года рождения и отобрали у него 110 манатов.

Оба были задержаны сотрудниками Абшеронского районного управления полиции. Если их вина будет доказана, им грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Тельман Магеррамов: "Уверен, что эти ребята смогут превзойти рекорд Эдуарда Мамедова" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
18:08
Кикбоксинг

Тельман Магеррамов: "Уверен, что эти ребята смогут превзойти рекорд Эдуарда Мамедова" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Главный тренер сборной Азербайджана по кикбоксингу о выступлении команды на чемпионате мира
Джанполад Будагов: "Хочу, чтобы мои ученики превзошли своего учителя” - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
5 Декабря 15:44
Кикбоксинг

Джанполад Будагов: "Хочу, чтобы мои ученики превзошли своего учителя” - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Легенда азербайджанского ушу саньда впервые за долгое время рассказал о себе
Кикбоксер Тулин Алекберова вновь задержана — на этот раз вместе со своим учеником - ВИДЕО
5 Декабря 10:38
Кикбоксинг

Кикбоксер Тулин Алекберова вновь задержана — на этот раз вместе со своим учеником - ВИДЕО

Инцидент произошел в Абшеронском районе
Кикбоксеры Нахчывана разыграли 16 комплектов наград - ФОТО
28 Ноября 16:16
Кикбоксинг

Кикбоксеры Нахчывана разыграли 16 комплектов наград - ФОТО

В первенстве выступили около 120 спортсменов из семи клубов
Эдуард Мамедов выиграл два "золота" на чемпионате мира WAKO в Абу-Даби - ФОТО/ВИДЕО
28 Ноября 11:03
Кикбоксинг

Эдуард Мамедов выиграл два "золота" на чемпионате мира WAKO в Абу-Даби - ФОТО/ВИДЕО

Чемпион мира и Европы по кикбоксингу одержал победы в двух дисциплинах
Аппеляционный суд в Баку отказал кикбоксерше, избившей женщину — ПОДРОБНОСТИ + ВИДЕО
12 Ноября 11:44
Кикбоксинг

Аппеляционный суд в Баку отказал кикбоксерше, избившей женщину — ПОДРОБНОСТИ + ВИДЕО

Тюлин Алекберова напала на женщину в ресторане в состоянии алкогольного опьянения

Самое читаемое

В Азербайджане спортсменка избила своего мужа - ВИДЕО
4 Декабря 22:28
Другие

В Азербайджане спортсменка избила своего мужа - ВИДЕО

За защитой мужчина обратился в суд
Мадридский "Реал" разгромил "Атлетик" Бильбао - ВИДЕО
3 Декабря 23:57
Мировой футбол

Мадридский "Реал" разгромил "Атлетик" Бильбао - ВИДЕО

Команда Анчелотти уверенно взяла три очка на "Сан-Мамес"

"Реал Овьедо" и "Мальорка" сыграли вничью в матче с двумя удалениями
02:06
Мировой футбол

"Реал Овьедо" и "Мальорка" сыграли вничью в матче с двумя удалениями

Хозяева доигрывали встречу вдевятером, но счет так и не был открыт
Результаты жеребьевки группового этапа ЧМ- 2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
5 Декабря 23:14
Футбол

Результаты жеребьевки группового этапа ЧМ- 2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Определены 12 групп нового формата, шесть путевок будут разыграны в марте