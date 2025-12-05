Сегодня жеребьевка ЧМ-2026: что нужно знать о процедуре исторического мундиаля? – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В пятницу, 5 декабря в Вашингтоне, в Центре исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди, пройдет финальная жеребьевка чемпионата мира по футболу 2026 года.

Как передает İdman.Biz, она впервые разложит по группам рекордные 48 сборных и фактически запустит обратный отсчет до самого крупного мундиаля в истории, который примут США, Канада и Мексика. Начало процедуры жеребьевки в 21:00 по бакинскому времени.

Главная особенность по сравнению с прежними жеребьевками ЧМ - новый масштаб и структура: вместо восьми групп будет 12 групп (A-L) по четыре команды. При этом на момент церемонии известны не все участники: в четвертую корзину заранее заложены четыре победителя европейских стыков и два победителя межконтинентального турнира плей-офф, которые определятся позже.

Процедура тоже получила несколько заметных "настроек". Команды распределены по четырем корзинам по 12 сборных по рейтингу ФИФА (используется выпуск от 19 ноября 2025 года). Хозяева автоматически попали в корзину 1 и заранее закреплены по позициям в группах: Мексика - A1, Канада - B1, США - D1. Далее жеребьевка идет по корзинам 1, 2, 3, 4, а места команд внутри групп для корзин 2-4 определяются по заранее заданному шаблону распределения.

Еще одно нововведение - жесткая "разводка" топ-сборных по двум половинам сетки плей-офф: заранее прописано, что первая и вторая команды рейтинга (в документах процедуры - Испания и Аргентина), а также третья и четвертая (Франция и Англия) при жеребьевке будут разведены по разным путям к полуфиналам, чтобы потенциально не встретиться до самых поздних стадий.

Ограничения по конфедерациям остаются принципиальными, но на 48 командах они становятся важнее: в обычном порядке в группе не может быть более одной команды от конфедерации, исключение - УЕФА (допускается до двух европейских сборных в группе из-за 16 квот Европы). Для участников плей-офф квалификации в корзине 4 ограничения также применяются с учетом возможных конфедерации будущих победителей.

Важный нюанс для болельщиков и организаторов: жеребьевка определит соперников на групповом этапе, но распределение матчей по стадионам и точное время начала игр будет подтверждено отдельным обновлением расписания уже 6 декабря.

Корзины жеребьевки ЧМ-2026

Корзина 1

Канада, Мексика, США, Испания, Аргентина, Франция, Англия, Бразилия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Германия

Корзина 2

Хорватия, Марокко, Колумбия, Уругвай, Швейцария, Япония, Сенегал, Иран, Южная Корея, Эквадор, Австрия, Австралия

Корзина 3

Норвегия, Панама, Египет, Алжир, Шотландия, Парагвай, Тунис, Кот-д'Ивуар, Узбекистан, Катар, Саудовская Аравия, ЮАР

Корзина 4

Иордания, Кабо-Верде, Гана, Кюрасао, Гаити, Новая Зеландия

Победитель европейского плей-офф пути A (Босния и Герцеговина, Италия, Северная Ирландия или Уэльс)

Победитель европейского плей-офф пути B (Албания, Польша, Швеция или Украина)

Победитель европейского плей-офф пути C (Косово, Румыния, Словакия или Турция)

Победитель европейского плей-офф пути D (Чехия, Дания, Северная Македония или Ирландия)

Победитель межконтинентального плей-офф турнира 1 (ДР Конго, Ямаика или Новая Каледония)

Победитель межконтинентального плей-офф турнира 2 (Боливия, Ирак или Суринам)

Теймур Тушиев

İdman.Biz