Рубен Аморим: "Я разочарован. Я зол"

Главный тренер английского клуба "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим, отвечая на вопрос о том, почему он не сделал более атакующую замену, эмоционально отреагировал: "А кто еще мог бы выйти в атаку?"

Как передает İdman.Biz, после напоминания о полузащитнике Кобби Мейну португалец не сдержал эмоций.

"Я разочарован. Я зол. Вот и все", - резко заявил Аморим.

Наставник также прокомментировал ключевой эпизод, повлиявший на исход матча, подчеркнув важность концентрации на деталях: "Мы должны быть максимально внимательны к деталям. Тот угловой стал решающим моментом".

Отметим, что "Манчестер Юнайтед" дома сыграл вничью с "Вест Хэмом" в матче XIV тура АПЛ - 1:1.

