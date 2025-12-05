5 Декабря 2025
RU

Рубен Аморим: "Я разочарован. Я зол"

Футбол
Новости
5 Декабря 2025 09:39
6
Рубен Аморим: "Я разочарован. Я зол"

Главный тренер английского клуба "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим, отвечая на вопрос о том, почему он не сделал более атакующую замену, эмоционально отреагировал: "А кто еще мог бы выйти в атаку?"

Как передает İdman.Biz, после напоминания о полузащитнике Кобби Мейну португалец не сдержал эмоций.

"Я разочарован. Я зол. Вот и все", - резко заявил Аморим.

Наставник также прокомментировал ключевой эпизод, повлиявший на исход матча, подчеркнув важность концентрации на деталях: "Мы должны быть максимально внимательны к деталям. Тот угловой стал решающим моментом".

Отметим, что "Манчестер Юнайтед" дома сыграл вничью с "Вест Хэмом" в матче XIV тура АПЛ - 1:1.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Саудовская профессиональная лига готова профинансировать трансфер Салаха
09:09
Футбол

Саудовская профессиональная лига готова профинансировать трансфер Салаха

Салах может покинуть "Ливерпуль"
Лапорта заявил, что не планирует переизбираться на пост президента "Барселоны"
08:14
Мировой футбол

Лапорта заявил, что не планирует переизбираться на пост президента "Барселоны"

Он занимает должность президента клуба с марта 2021 года
"Бавария" может заменить Горецку полузащитником "Брайтона" - СМИ
07:12
Мировой футбол

"Бавария" может заменить Горецку полузащитником "Брайтона" - СМИ

Контракт Леона заканчивается летом 2026 года
"ПСЖ" призвал Алжир освободить заключенного журналиста
06:10
Мировой футбол

"ПСЖ" призвал Алжир освободить заключенного журналиста

Ранее с заявлением выступила LFP
В Саудовской Аравии проявляют интерес к Левандовскому
04:14
Мировой футбол

В Саудовской Аравии проявляют интерес к Левандовскому

Ожидается, что футболисту будет предложен суперконтракт
Ла Лига подала жалобу на фанатов "Атлетика" за оскорбления в адрес игроков "Реала"
03:10
Мировой футбол

Ла Лига подала жалобу на фанатов "Атлетика" за оскорбления в адрес игроков "Реала"

Трижды по ходу встречи фанаты оскорбляли крайнего нападающего "сливочных" Винисиуса Жуниора

Самое читаемое

Мадридский "Реал" разгромил "Атлетик" Бильбао - ВИДЕО
3 Декабря 23:57
Мировой футбол

Мадридский "Реал" разгромил "Атлетик" Бильбао - ВИДЕО

Команда Анчелотти уверенно взяла три очка на "Сан-Мамес"

Лука Модрич откровенно рассказал о переходе в "Реал Мадрид"
2 Декабря 10:24
Футбол

Лука Модрич откровенно рассказал о переходе в "Реал Мадрид"

Хорватский полузащитник поделился подробностями переговоров
Хидаят Гейдаров ухудшил позиции в мировом рейтинге
2 Декабря 10:54
Дзюдо

Хидаят Гейдаров ухудшил позиции в мировом рейтинге

Несмотря на неудачное выступление на недавнем турнире из серии Большого шлема в Абу-Даби, азербайджанские дзюдоисты остаются в числе лучших
Назим Сулейманов: "Вот уже 35 лет не могу ответить на этот вопрос" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
4 Декабря 12:25
Футбол

Назим Сулейманов: "Вот уже 35 лет не могу ответить на этот вопрос" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Откровения легендарного азербайджанского футболиста