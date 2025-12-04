Назим Сулейманов: "Вот уже 35 лет не могу ответить на этот вопрос" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Хотя с его именем никак не связывается прилагательное "безработный", тем не менее - это факт. По общему мнению - один из двух лучших футболистов (наряду с Вели Гасымовым - прим. авт.) в истории постсоветского отечественного футбола Назим Сулейманов - ныне безработный. İdman.Biz предлагает вниманию читателей откровенное интервью с живой легендой азербайджанского футбола.

- Чем занимается Назим Сулейманов сегодня?

- Ничем… Только домашними делами.

- А когда будете заниматься делами футбольными?

- Когда те, кто занимаются ими сегодня, дадут и мне такую возможность.

- Может, вам заняться чем-то другим? Неужели вы себя нигде, кроме футбола, не видите?

- Скажу так: когда я был футболистом, то очень сильно любил футбол. Когда мне не дали возможность заниматься любимым делом в Азербайджане - я уехал и играл дальше. Когда закончил с футболом как игрок, начал учиться тренерскому ремеслу, чтобы опять быть в футболе. Проучился и получил тренерскую категорию PRO, чтобы снова принести пользу своей Родине, работать здесь. Но, к сожалению, нормально работать мне дали разве только в AZAL. В остальных клубах такую возможность у меня только отнимали.

- Сколько вы уже без работы?

- Последним местом моей работы был клуб "Иреван". Значит, уже больше года...

- А на что живет легенда отечественного футбола все это время, учитывая, что и в клубе "Иреван" многим, в том числе и другой знаковой фигуре - Александру Жидкову, вообще не платили?

- Живу за счет близких друзей, за счет своей семьи, своих детей - они ведь все взрослые и давно самообеспеченные. Старшему, Наиму - 33 года, он живет и работает в Норвегии. Средний сын - Тамерлан - работает в футбольной школе "Вэтэн". Самый младший - Нурлан, ему 28 лет, и он работает в министерстве молодежи и спорта.

- То есть по вашим стопам пошел только средний?

- Ну, это нельзя назвать "пошел по стопам" - он просто хотел пойти, но не дотянулся (смеется). Главное, что они все нашли свое место в жизни и тоже занимаются любимым делом.

- Вы в своей личной жизни сделали настоящий "хет-трик" - у вас трое сыновей. А в футболе было такое?

- (задумался) Честно говоря, если и было, то я не помню. По два мяча часто забивал, играя за "Нефтчи", а вот три - не помню. Разве что играя за "Аланию"... Хотя нет - не забивал. Если бы забил, точно помнил бы (смеется).

- Но вам необязательно много забивать - вы же начинали не нападающим…

- Совершенно верно, я был левым полузащитником с первых игр за "Нефтчи". Играл под номером "6". И когда завершил карьеру Самед Гурбанов, я вышел на его место, и он передал мне свою футболку под номером "10", которую потом у меня забрал Машалла Ахмедов (смеется).

- А потом у вас отобрали и вашу форму, убрав из команды. Как же так?

- Верите, до сих пор не знаю, почему это произошло?! Вот уже 35 лет не могу ответить на этот вопрос. В конце 1989 года нам предложили подписать новые контракты с "Нефтчи". Все подписали автоматически. Но, я и Новруз Азимов решили сделать это после новогодних праздников. И вот сразу после праздников я читаю в популярной в то время газете "Идман", что меня и Новруза Азимова убрали из команды. То есть я узнаю эту новость из газеты! Приезжаю разбираться на базу и слышу от ребят, что, мол, главный тренер Руслан Абдуллаев хочет меня и Новруза убрать из команды. Заканчивается все тем, что мне дают испытательный срок, а вот Новрузу Азимову - из-за того, что ему уже 30 лет - контракт не продлевают. Я остаюсь в клубе до конца первого круга, забиваю шесть мячей, делаю еще несколько результативных передач - мы тогда их не считали. И меня опять вызывает руководство команды, где уже прямо говорит, что не хочет видеть меня в клубе. И опять же не называют никакой причины, кроме той, что их не устраивает моя игра, а не какие-то мои личные качества. Просят подписать заявление об уходе. И я в шоковом состоянии его подписываю. А потом меня еще отчисляют и из Политехнического института, где я учился на четвертом курсе. И в 25 лет я остаюсь без своего любимого клуба и любимой работы, плюс еще и без института.

И до сих пор я не знаю причины. Если кто ее знает - пусть расскажет, если не мне, то хотя бы вам (смеется). Могу назвать лишь свою версию. Думаю, что меня отчислили из-за машины. Из всех футболистов клуба, играющих в основном составе, только у меня не было машины. В 1985 году, в 20 лет, мне должны были дать "Волгу", но, конечно, не дали, потому что я был слишком молод - и ее получил другой футболист. А вот в 1989 году мне выделили "Жигули". Видимо, на нее тоже кто-то "положил глаз". Но, это просто моя личная версия - за неимением другой.

- И что потом?

- А потом, узнав, что я ушел из "Нефтчи", который тогда играл в первой лиге, меня зовет в московский "Спартак" лично Олег Романцев. Я еду туда, его полностью устраивает моя физическая форма, но... он не может взять меня в основной состав, так как мне не дают "открепления" - то есть мой трансферный лист, мотивируя это тем, что я ушел сам и меня никто не увольнял. В результате, я все-таки добился этого "открепления", успел сыграть только три матча за дубль в конце сезона и забить в них два мяча. Хотя я хотел только одного - просто играть в футбол. Но из-за препятствий, которые мне чинили в Азербайджане, я не был заявлен на матчи в еврокубках…

- Не говорите, что это было в том самом сезоне, когда "Спартак" играл против "Наполи" и вы могли бы сыграть в том матче.

- Совершенно верно! Я не сомневаюсь, что меня выпустили бы сыграть хотя бы в одном из двух матчей против "Наполи", где тогда блистал Марадона… но увы.

- А как вы оказались во владикавказском "Спартаке"?

- Так, с одной стороны, я видел, как ко мне меняется отношение в "Спартаке" московском - и уверен, что это произошло не без помощи извне, а с другой - меня, можно сказать, уговорил Вели Гасымов, который тогда также собирался играть за этот клуб.

- Но, в результате вы просто обменялись клубами.

- И опять же потому, что и в его судьбу вмешалось руководство "Нефтчи" и отозвало его обратно в команду. Спросите у него об этом сами. Как хорошо, что потом ему все-таки удалось вырваться из оков "нефтяников" и в первый же свой сезон в российском футболе он стал лучшим бомбардиром чемпионата страны!

- Скажите честно, а промах на последней минуте "золотого матча" со "Спартаком" вам часто снится?

- Скажу честно, ни разу не снился! И знаете почему? Потому что это футбол, и прежде чем промахнуться в том матче, я десятки раз забивал, играя за "Аланию"! И будь Валерий Газзаев чуть опытнее тогда, он бы не довел судьбу чемпионства до “золотого матча”, а "Алания" победила бы как минимум за 3–4 тура до окончания чемпионата России. Все говорят об этом упущенном моменте, но никто не говорит хотя бы о том голе "Спартаку", который я забил во втором круге игры во Владикавказе, сделав счет 2:2 в самой концовке игры. А ведь выиграй москвичи, не видать бы нам и “золотого матча”.

- И, наконец, последний вопрос. Что вы скажете, если сегодня вам предложат возглавить какой-нибудь наш клуб?

- Скажу, что сегодня я хочу тренировать не меньше, чем когда-то хотел играть. Но сразу давать свое согласие не собираюсь - готов обсудить возможные предложения, не более. Последний опыт с клубом "Иреван" меня многому научил.

Вюгар Вюгарлы

İdman.Biz