"Галатасарай" принял решение по Икарди

4 Декабря 2025 11:11
Мауро Икарди разочаровал "Галатасарай", и клуб принял окончательное решение о его будущем.

Как сообщает İdman.Biz, в последний раз форвард оказался в центре внимания после дерби, когда на 89-й минуте вышел на поле и проявил неприемлемое поведение, что окончательно испортило его отношения с командой.

После неудачных матчей против "Коджаэлиспора" и "Юнион Сент-Жиль", где Икарди не оправдал ожиданий, его поведение в дерби стало последней каплей.

Согласно Sabah Gazetesi, аргентинский нападающий проявил недовольство, выйдя на поле в конце встречи, что поставило крест на его репутации в "Галатасарае".

В связи с этим клуб уже начал поиски нового форварда на зимнее трансферное окно. "Галатасарай" планирует сделать четыре трансфера, включая нападающего, который не будет бояться остаться в запасе, а также усилить позиции в обороне, полузащите и на флангах.

32-летний Икарди, контракт которого истекает в конце сезона, провел в текущем сезоне 18 матчей в чемпионате Турции и Лиге чемпионов, проведя на поле 765 минут и забив семь голов. Несмотря на опыт и потенциал, последнее поведение аргентинца заставило руководство клуба окончательно пересмотреть его роль в команде.

