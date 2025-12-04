Кубок Азербайджана: сегодня завершится стадия 1/8 финала

Сегодня завершится стадия 1/8 финала Bizon Кубка Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.biz, в последний игровой день состоятся три матча.

Первой на поле выйдет "Габала", которая примет представителя Первой лиги "Шафа". Встреча начнется в 15:00.

В 19:00 стартуют еще два поединка: "Араз-Нахчыван" - "Кяпаз" и "Дифаи" - "Сумгайыт".

Победитель пары "Габала" - "Шафа" в следующем раунде сыграет с "Сабах". Лучший в дуэли "Араз-Нахчыван" - "Кяпаз" встретится в 1/4 финала с "Туран Товуз", а команда, победившая в матче "Дифаи" - "Сумгайыт", станет соперником "Зиря".

Bizon Кубок Азербайджана

1/8 финала

4 декабря

15:00. "Габала" - "Шафа"

Арбитры: Али Алиев, Теймур Теймуров, Гюльнура Акберзаде, Камран Алиев

Судья-инспектор: Джейхун Гашымов

Представитель АФФА: Нариман Ахундов

Городской стадион Габалы

19:00. "Араз-Нахчыван" - "Кяпаз"

Арбитры: Джавид Джалилов, Камран Байрамов, Мюслюм Алиев, Ислам Мамедов

VAR: Эльчин Масиев

AVAR: Камранбей Рагимов

Судья-инспектор: Асим Худиев

Представитель АФФА: Явер Рагимов

Liv Bona Dea Arena

19:00. "Дифаи" - "Сумгайыт"

Арбитры: Ниджат Исмайыллы, Пярвин Талыбов, Зохраб Аббасов, Вугар Гасанлы

Судья-инспектор: Анар Салманов

Представитель АФФА: Асиф Алиев

Сумгайыт, городской стадион имени Мехди Гусейнзаде

Отметим, что ранее в этой стадии "Туран Товуз" победил "Шахдаг Гусар" (2:1), "Зиря" в дополнительное время обыграл "Нефтчи" (1:0), "Шамахы" выиграл у "Баку Спортинга" (1:0), "Сабах" в дополнительное время победил "Имишли" (2:1), а "Карабах" уверенно переиграл "Карван-Евлах" (3:0).

İdman.Biz