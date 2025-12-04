Кубок Азербайджана: сегодня завершится стадия 1/8 финала

Сегодня завершится стадия 1/8 финала Bizon Кубка Азербайджана по футболу.
Как сообщает İdman.biz, в последний игровой день состоятся три матча.
Первой на поле выйдет "Габала", которая примет представителя Первой лиги "Шафа". Встреча начнется в 15:00.
В 19:00 стартуют еще два поединка: "Араз-Нахчыван" - "Кяпаз" и "Дифаи" - "Сумгайыт".
Победитель пары "Габала" - "Шафа" в следующем раунде сыграет с "Сабах". Лучший в дуэли "Араз-Нахчыван" - "Кяпаз" встретится в 1/4 финала с "Туран Товуз", а команда, победившая в матче "Дифаи" - "Сумгайыт", станет соперником "Зиря".
Bizon Кубок Азербайджана
1/8 финала
4 декабря
15:00. "Габала" - "Шафа"
Арбитры: Али Алиев, Теймур Теймуров, Гюльнура Акберзаде, Камран Алиев
Судья-инспектор: Джейхун Гашымов
Представитель АФФА: Нариман Ахундов
Городской стадион Габалы
19:00. "Араз-Нахчыван" - "Кяпаз"
Арбитры: Джавид Джалилов, Камран Байрамов, Мюслюм Алиев, Ислам Мамедов
VAR: Эльчин Масиев
AVAR: Камранбей Рагимов
Судья-инспектор: Асим Худиев
Представитель АФФА: Явер Рагимов
Liv Bona Dea Arena
19:00. "Дифаи" - "Сумгайыт"
Арбитры: Ниджат Исмайыллы, Пярвин Талыбов, Зохраб Аббасов, Вугар Гасанлы
Судья-инспектор: Анар Салманов
Представитель АФФА: Асиф Алиев
Сумгайыт, городской стадион имени Мехди Гусейнзаде
Отметим, что ранее в этой стадии "Туран Товуз" победил "Шахдаг Гусар" (2:1), "Зиря" в дополнительное время обыграл "Нефтчи" (1:0), "Шамахы" выиграл у "Баку Спортинга" (1:0), "Сабах" в дополнительное время победил "Имишли" (2:1), а "Карабах" уверенно переиграл "Карван-Евлах" (3:0).