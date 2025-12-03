4 Декабря 2025
Мадридский "Реал" разгромил "Атлетик" Бильбао - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
3 Декабря 2025 23:57
Мадридский "Реал" разгромил "Атлетик" Бильбао - ВИДЕО

"Реал" одержал крупную победу над "Атлетиком" в матче 19-го тура Ла Лиги. Встреча на стадионе "Сан-Мамес Баррия" завершилась со счетом 3:0 в пользу мадридского клуба, передает İdman.Biz.

Счет уже на седьмой минуте открыл Килиан Мбаппе, завершив быструю атаку гостей. Перед перерывом "Реал" удвоил преимущество: Эдуарду Камавинга поразил ворота после точной передачи Мбаппе. Во втором тайме французский нападающий оформил дубль, забив третий мяч на 59-й минуте.

На 69-й минуте Камавинга покинул поле из-за травмы, что стало единственным неприятным моментом для мадридцев в этой игре.

После этой победы "Реал" набирает 36 очков и занимает второе место, отставая от "Барселоны" всего на один балл. "Атлетик" остается восьмым - у команды 20 очков.

В следующем туре "Реал" сыграет с "Сельтой" 7 декабря, а "Атлетик" встретится с "Атлетико" 6 декабря.

