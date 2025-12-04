4 Декабря 2025
RU

"Ливерпуль" избежал поражения в матче АПЛ с "Сандерлендом" - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
4 Декабря 2025 02:18
19
"Ливерпуль" избежал поражения в матче АПЛ с "Сандерлендом" - ВИДЕО

В матче 14-го тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" сыграл вничью с "Сандерлендом" - 1:1. Встреча прошла на стадионе Энфилд, сообщает İdman.Biz.

На 67-й минуте гости вышли вперед благодаря голу Шемсдина Тальби, который замкнул подачу партнеров. Однако на 81-й минуте защитник "Сандерленда" Норди Мукиеле неудачно прервал прострел и отправил мяч в собственные ворота, установив итоговый счет.

После матча "Ливерпуль" поднялся на восьмое место в турнирной таблице АПЛ, имея 22 очка. "Сандерленд" с 23 очками идет шестым.

В следующем туре "красные" 6 декабря сыграют на выезде с "Лидс Юнайтед", а "черные коты" в тот же день встретятся с "Манчестер Сити".

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

АПЛ: "Лидс Юнайтед" переиграл "Челси" - ВИДЕО
02:23
Мировой футбол

АПЛ: "Лидс Юнайтед" переиграл "Челси" - ВИДЕО

Победа позволила хозяевам покинуть зону вылета

"Жирона" сенсационно вылетела из Кубка Испании, уступив клубу из третьей лиги
02:13
Мировой футбол

"Жирона" сенсационно вылетела из Кубка Испании, уступив клубу из третьей лиги

Команда Мичела не справилась с "Оуренсе" и покидает турнир на ранней стадии

"Интер" разгромил "Венецию" и вышел в четвертьфинал Кубка Италии - ВИДЕО
02:09
Мировой футбол

"Интер" разгромил "Венецию" и вышел в четвертьфинал Кубка Италии - ВИДЕО

Миланцы оформили крупную победу благодаря дублю Тюрама и уверенной игре в атаке
"Бавария" прошла "Унион" в драматичном матче с двумя автоголами и двумя пенальти - ВИДЕО
02:01
Мировой футбол

"Бавария" прошла "Унион" в драматичном матче с двумя автоголами и двумя пенальти - ВИДЕО

Мюнхенцы вышли в четвертьфинал Кубка Германии

"Астон Вилла" совершила камбэк и вырвала победу у "Брайтона" - ВИДЕО
01:54
Мировой футбол

"Астон Вилла" совершила камбэк и вырвала победу у "Брайтона" - ВИДЕО

Команда Эмери отыграла 0:2 и забила четыре мяча на "Американ Экспресс"

АПЛ: "Ноттингем Форест" одержал победу над "Вулверхэмптоном"
01:50
Мировой футбол

АПЛ: "Ноттингем Форест" одержал победу над "Вулверхэмптоном"

Гол Жезуса решил исход матча на "Молине"

Самое читаемое

Межконтинентальное дерби Турции: матч "Фенербахче" – "Галатасарай" может изменить сезон – ОБЗОР İDMAN.BİZ
1 Декабря 18:12
Футбол

Межконтинентальное дерби Турции: матч "Фенербахче" – "Галатасарай" может изменить сезон – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Предстоящий матч будет 404-м по счету между клубами и пока перевес на стороне подопечных Доменико Тедеско
Лука Модрич откровенно рассказал о переходе в "Реал Мадрид"
2 Декабря 10:24
Футбол

Лука Модрич откровенно рассказал о переходе в "Реал Мадрид"

Хорватский полузащитник поделился подробностями переговоров
Крикет в Азербайджане: как мы стали первыми на Кавказе, и почти его потеряли - İDMAN.BİZ ИЗУЧИЛ ВОПРОС
1 Декабря 16:28
Другие

Крикет в Азербайджане: как мы стали первыми на Кавказе, и почти его потеряли - İDMAN.BİZ ИЗУЧИЛ ВОПРОС

Крикет-клуб в Азербайджане сейчас развивают около 50 экспатов из Пакистана и Индии

Хидаят Гейдаров ухудшил позиции в мировом рейтинге
2 Декабря 10:54
Дзюдо

Хидаят Гейдаров ухудшил позиции в мировом рейтинге

Несмотря на неудачное выступление на недавнем турнире из серии Большого шлема в Абу-Даби, азербайджанские дзюдоисты остаются в числе лучших