"Ливерпуль" избежал поражения в матче АПЛ с "Сандерлендом" - ВИДЕО

В матче 14-го тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" сыграл вничью с "Сандерлендом" - 1:1. Встреча прошла на стадионе Энфилд, сообщает İdman.Biz.

На 67-й минуте гости вышли вперед благодаря голу Шемсдина Тальби, который замкнул подачу партнеров. Однако на 81-й минуте защитник "Сандерленда" Норди Мукиеле неудачно прервал прострел и отправил мяч в собственные ворота, установив итоговый счет.

После матча "Ливерпуль" поднялся на восьмое место в турнирной таблице АПЛ, имея 22 очка. "Сандерленд" с 23 очками идет шестым.

В следующем туре "красные" 6 декабря сыграют на выезде с "Лидс Юнайтед", а "черные коты" в тот же день встретятся с "Манчестер Сити".

