4 Декабря 2025
RU

"Астон Вилла" совершила камбэк и вырвала победу у "Брайтона" - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
4 Декабря 2025 01:54
24
"Астон Вилла" совершила камбэк и вырвала победу у "Брайтона" - ВИДЕО

"Астон Вилла" одержала волевую победу над "Брайтон энд Хоув Альбион" в рамках 14-го тура английской Премьер-лиги. Матч на стадионе "Американ Экспресс" завершился со счетом 4:3 в пользу бирмингемцев, передает İdman.Biz.

Хозяева уверенно начали встречу: уже на 9-й минуте Ян Паул ван Хекке открыл счет, а на 29-й минуте автогол Пау Торреса позволил "Брайтону" повести 2:0. Однако "Астон Вилла" быстро вернулась в игру. Олли Уоткинс забил на 37-й минуте, а в компенсированное время первого тайма оформил дубль - 2:2.

Во втором тайме гости развили успех: Амаду Онана вывел "Виллу" вперед на 60-й минуте, а Дониэлл Мален увеличил преимущество до 4:2. На 83-й минуте ван Хекке сократил разницу, но гостей это не смутило - команда удержала победу в результативном матче.

После тура "Брайтон" с 22 очками идет на седьмом месте таблицы, "Астон Вилла" поднимается на третью позицию с 27 очками.

В следующем туре "чайки" 7 декабря дома примут "Вест Хэм", а "вилланы" 6 декабря сыграют в Бирмингеме против "Арсенала".

İdman.Biz

