4 Декабря 2025
"Жирона" сенсационно вылетела из Кубка Испании, уступив клубу из третьей лиги

4 Декабря 2025 02:13
"Жирона" неожиданно завершила борьбу в Кубке Испании, уступив со счетом 1:2 клубу "Оуренсе", который выступает в третьем по силе дивизионе страны. Матч 2-го раунда прошел на стадионе "О Коуто" и принес одну из главных сенсаций розыгрыша, сообщает İdman.Biz.

Хозяева вышли вперед уже на 2-й минуте - отличился защитник Альваро Муньос Юсте Коронадо. "Жирона" смогла восстановить равновесие только на 25-й минуте благодаря точному удару Ясера Асприльи. Однако во втором тайме "Оуренсе" вновь захватил лидерство: на 64-й минуте форвард Омар Ухдади забил победный мяч.

Каталонцы покидают Кубок Испании на ранней стадии и теперь сосредоточатся на чемпионате, где клуб занимает 18-е место, находясь в зоне вылета.

İdman.Biz

