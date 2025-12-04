АПЛ: "Ноттингем Форест" одержал победу над "Вулверхэмптоном"

"Ноттингем Форест" минимально обыграл "Вулверхэмптон" в матче 14-го тура английской Премьер-лиги. Встреча на стадионе "Молине" завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, передает İdman.Biz.

Единственный гол в игре на 72-й минуте забил Игор Жезус, точно пробив по воротам и принеся "лесникам" важные три очка.

После этого поражения "Вулверхэмптон" остается единственной командой АПЛ без побед: у "волков" всего два очка, и они занимают 20-е место в таблице. "Ноттингем Форест", набрав 15 очков, поднялся на 16-ю позицию.

В следующем туре 8 декабря "Вулверхэмптон" дома примет "Манчестер Юнайтед", а "Ноттингем Форест" 6 декабря сыграет на выезде против "Эвертона".

