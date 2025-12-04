АПЛ: "Лидс Юнайтед" переиграл "Челси" - ВИДЕО

"Лидс Юнайтед" одержал важную победу над "Челси" в матче 14-го тура английской Премьер-лиги - 3:1. Встреча прошла на стадионе Элланд Роуд, сообщает İdman.Biz.

Уже на шестой минуте Яка Бийол открыл счет, а перед перерывом Ао Танака удвоил преимущество хозяев. В начале второго тайма Педру Нету сократил отставание "Челси", однако на 72-й минуте Доминик Калверт-Льюин восстановил комфортное преимущество "Лидса".

Благодаря победе "Лидс Юнайтед" поднялся на 17-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 14 очков. "Челси" с 24 очками идет четвертым.

В следующем туре 6 декабря "Лидс" примет "Ливерпуль", а "синие" сыграют на выезде с "Борнмутом".

