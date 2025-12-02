2 Декабря 2025
RU

Хидаят Гейдаров ухудшил позиции в мировом рейтинге

Дзюдо
Новости
2 Декабря 2025 10:54
21
Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров (73 кг) ухудшил свои позиции в мировом рейтинге.

Как передает İdman.Biz, Международная федерация дзюдо (IJF) обнародовала обновленный рейтинг по итогам недавнего турнира серии Большого шлема в Абу-Даби (ОАЭ), на котором азербайджанские спортсмены завоевали одну бронзовую медаль. Отличился Ушанги Кокаури (+100 кг).

Согласно новым данным, Хидаят Гейдаров, неудачно выступивший в Абу-Даби, потерял две позиции и теперь располагается на четвертой строчке, имея в активе 3836 баллов. В этом же весе другой азербайджанский дзюдоист Рашид Мамедалиев с 3723 баллами опустился на три позиции и занимает восьмое место. Лидирует в этой категории японец Тацуки Ишихара (4500).

Тем временем "бронза" турнира принесла Ушанги Кокаури повышение на одну позицию, и теперь он с 3801 баллом занимает шестое место.

Кроме того, Балабей Агаев (60 кг, 9 место, 3191) потерял две позиции, Ахмед Юсифов (60 кг, 11 место, 2630) поднялся на три строчки, Руслан Пашаев (66 кг, 6 место, 3151) опустился на одну позицию, Зелим Цкаев (81 кг, 5 место, 4015) потерял две позиции, Эльджан Гаджиев (90 кг, 2 место, 3651) сохранил место, Мурад Фатиев (90 кг, 10 место, 2476) поднялся на четыре позиции, а Зелим Коцоев (100 кг, 2 место, 4868) остался на прежней строчке.

