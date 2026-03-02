2 Марта 2026
RU

Золотая лавина в Ташкенте: азербайджанское дзюдо покорило Большой шлем – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Дзюдо
Новости
2 Марта 2026 16:25
35
Золотая лавина в Ташкенте: азербайджанское дзюдо покорило Большой шлем – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Азербайджанское дзюдо прошло по ташкентскому татами как лавина, тяжело и неотвратимо сметая все на своем пути, оставляя соперникам лишь попытки устоять.

Как передает İdman.Biz, на турнире серии "Большого шлема" в столице Узбекистана сборная Азербайджана добилась исторического результата, завоевав четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые медали и заняв первое место в мужском медальном зачете, опередив даже японцев.

Стартовый аккорд прозвучал особенно громко. В категории до 60 кг финал оказался полностью азербайджанским: Ахмед Юсифов и Балабей Агаев сошлись в решающей схватке, и золото досталось Юсифову. Такой внутренний финал на уровне Большого шлема всегда является показателем силы системы, а не случайного успеха.

Далее последовали победы, которые придали результату особый вес. Омар Раджабли выиграл турнир в категории до 81 кг, продемонстрировав зрелую и хладнокровную борьбу. В весе до 90 кг Мурад Фатиев добился, пожалуй, самой статусной победы турнира для Азербайджана, одолев в финале двукратного олимпийского чемпиона Лашу Бекаури. Это был не просто выигранный поединок, а подтверждение готовности конкурировать и побеждать самых титулованных соперников.

В супертяжелой категории свыше 100 кг ярко проявил себя молодой Кянан Насибов, который стал чемпионом турнира. Джамал Гамзатханов добавил в этой же весовой категории бронзу, оформив двойной успех сборной. Еще одну бронзовую награду в весе до 100 кг завоевал олимпийский чемпион Зелим Коцоев. В сумме семь медалей и лидерство в мужском зачете стали результатом грамотной системной работы.

Однако без ложки дегтя не обошлось. Хидаят Гейдаров не был допущен к соревнованиям в категории до 73 кг из-за того, что не сумел уложиться в лимит веса на официальном взвешивании. Федерация дзюдо Азербайджана применила к спортсмену дисциплинарные меры. На фоне его громких побед 2024 года это выглядит особенно тревожно. В прошлом сезоне он выиграл лишь один турнир, тогда как на других крупных стартах выступил неудачно. Если проблемы с дисциплиной и весогонкой продолжатся, повторить успехи 2024 года, когда он стал олимпийским чемпионом и победителем чемпионата мира, будет крайне сложно, поскольку мировой уровень не прощает подобных срывов.

И все же Ташкент оставил после себя главный посыл: азербайджанское дзюдо сегодня не зависит от одного имени. Даже когда олимпийские чемпионы переживают непростые периоды, на мировом татами выходят новые бойцы и берут золото. Это признак зрелой школы и продуманной стратегии. В Ташкенте Азербайджан не просто выиграл медали, он продемонстрировал глубину, характер и уверенность в будущем.

Особенно показателен в этом плане Кянан Насибов. Молодой супертяж стал первым воспитанником азербайджанского дзюдо, завоевавшим золото "Большого шлема" в категории свыше 100 кг. Причем сделал он это в финале против хозяина татами Алишера Юсупова, выдержав давление трибун и статус соперника. Ранее Насибов стал чемпионом Европы среди молодежи и выиграл этап Гран-при, а теперь уверенно заявил о себе и на уровне мирового супертяжелого дивизиона.

Именно такие истории формируют устойчивость системы. Когда за спинами титулованных лидеров поднимается поколение, которое не боится громких имен и больших арен, это означает, что школа работает правильно и на перспективу. Ташкент показал: у азербайджанского дзюдо есть не только славное, пусть и недавнее, прошлое и громкие чемпионы, но и новое поколение, способное удерживать страну в числе мировых лидеров на годы вперед.

Тейиур Тушиев

Теги: дзюдо, Азербайджан, Большой шлем, Ташкент, Кянан Насибов, Мурад Фатиев, Хидаят Гейдаров

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Омар Раджабли о победе в Ташкенте: "В Баку постараемся добиться еще более значимых результатов"
14:55
Дзюдо

Омар Раджабли о победе в Ташкенте: "В Баку постараемся добиться еще более значимых результатов"

Обладатель золотой медали Большого шлема рассказал о планах на домашний чемпионат мира

Глава Федерации дзюдо Азербайджана отреагировал на исторический успех национальной сборной
11:55
Дзюдо

Глава Федерации дзюдо Азербайджана отреагировал на исторический успех национальной сборной - ФОТО

Рашад Набиев поздравил дзюдоистов Азербайджана с семью медалями на турнире Большого шлема
Вюсаля Гаджиева завоевала серебряную медаль на Кубке Европы по дзюдо среди молодежи - ФОТО
00:36
Дзюдо

Вюсаля Гаджиева завоевала серебряную медаль на Кубке Европы по дзюдо среди молодежи - ФОТО

Cборная Азербайджана завершила международный турнир с одной медалью
Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
1 Марта 18:41
Дзюдо

Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Азербайджанский дзюдоист триумфально завершил турнир

Омар Раджабли завоевал золотую медаль на турнире "Большого шлема" - ФОТО
28 Февраля 18:40
Дзюдо

Омар Раджабли завоевал золотую медаль на турнире "Большого шлема" - ФОТО

Это второе "золото"!

Назир Талыбов: "Советы диетолога помогают комфортно соблюдать пост" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
28 Февраля 11:57
Дзюдо

Назир Талыбов: "Советы диетолога помогают комфортно соблюдать пост" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Дзюдоист о возможных проблемах во время тренировок

Самое читаемое

Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
1 Марта 18:41
Дзюдо

Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Азербайджанский дзюдоист триумфально завершил турнир

Бросок азербайджанского баскетболиста вызвал бурю обсуждений в соцсетях – ВИДЕО
28 Февраля 15:32
Баскетбол

Бросок азербайджанского баскетболиста вызвал бурю обсуждений в соцсетях – ВИДЕО

Бросок был совершен в середине второго матча на последних секундах атаки
Стали известны точные даты и время начала матчей 1/8 финала ЛЧ
27 Февраля 20:10
Мировой футбол

Стали известны точные даты и время начала матчей 1/8 финала ЛЧ

УЕФА опубликовал расписание игр стадии на вылет

Кто может заменить Иран на ЧМ-2026 по футболу: два возможных варианта – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО
14:10
Мировой футбол

Кто может заменить Иран на ЧМ-2026 по футболу: два возможных варианта – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО

ФИФА оставляет за собой право определить нового участника в случае отказа сборной Ирана