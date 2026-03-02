Глава Федерации дзюдо Азербайджана отреагировал на исторический успех национальной сборной - ФОТО

Президент Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Набиев поздравил членов национальной сборной с выдающимся результатом на турнире серии Большой шлем, прошедшем в Ташкенте (Узбекистан). Глава федерации опубликовал соответствующее обращение на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter), высоко оценив вклад спортсменов в общий успех страны.
Как сообщает İdman.Biz, Набиев выразил гордость за атлетов, сумевших завоевать семь наград разного достоинства. В своем поздравлении он пожелал дзюдоистам сохранения отличной формы и новых побед на предстоящих международных стартах.
Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə keçirilən #cüdo üzrə Böyük Dəbilqə turnirinin son günündə Murad Fətiyev və Kənan Nəsibov #qızıl, Zelim Kotsoyev ilə Camal Qamzatxanov #bürünc #medal qazanıblar.— Rashad Nabiyev (@RashadNNabiyev) March 2, 2026
Yekunda 4 qızıl, 1 #gümüş və 2 bürünc olmaqla 7 medal əldə edən yığmamız ümumi… pic.twitter.com/ClxMAWrOH0
Отметим, что азербайджанские дзюдоисты продемонстрировали доминирование в мужской части соревнований. В активе сборной четыре золотые, одна серебряная и две бронзовые медали. Этот впечатляющий результат позволил команде занять первое место в мужском зачете турнира и стать вторыми в общем командном рейтинге, уступив лишь хозяевам соревнований или другим лидерам общего зачета с учетом женских категорий. Успех в Ташкенте стал важным этапом подготовки к ключевым турнирам сезона.