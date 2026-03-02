В Габалинском районе открылся новый зал дзюдо - ФОТО

В поселке Вандaм Габалинского района введен в эксплуатацию новый зал дзюдо.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана (ФДА), в церемонии открытия приняли участие начальник Габалинского районного управления образования Ариф Байрамов, исполнительный вице-президент ФДА Рашад Расуллу, чемпион мира и член Исполкома федерации Эльхан Мамедов, президент спортивного клуба "Габала" Фариз Наджафов.

Зал оснащен татами, отвечающими современным стандартам, его общая площадь составляет 150 квадратных метров. Также предусмотрены тренерская и раздевалки. Одновременно здесь смогут заниматься до 150 спортсменов.

Отметим, что в 2022–2026 годах Федерация дзюдо Азербайджана ввела в эксплуатацию новые залы в Гяндже, Сумгайыте, Гусаре, Агстафе, Загатале, Горанбое, Сабирабаде, поселке Зиря в Баку, Агдаше, Кюрдамире, Астаре, Джалилабаде, Тертере, Гахе, Имишли, Шабране и селе Мосул Загаталинского района. Кроме того, в Баку и регионах 195 спортивных залов получили в общей сложности 14 тысяч татами.