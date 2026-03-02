2 Марта 2026
RU

В Габалинском районе открылся новый зал дзюдо - ФОТО

Дзюдо
Новости
2 Марта 2026 20:16
12
В Габалинском районе открылся новый зал дзюдо - ФОТО

В поселке Вандaм Габалинского района введен в эксплуатацию новый зал дзюдо.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана (ФДА), в церемонии открытия приняли участие начальник Габалинского районного управления образования Ариф Байрамов, исполнительный вице-президент ФДА Рашад Расуллу, чемпион мира и член Исполкома федерации Эльхан Мамедов, президент спортивного клуба "Габала" Фариз Наджафов.

Зал оснащен татами, отвечающими современным стандартам, его общая площадь составляет 150 квадратных метров. Также предусмотрены тренерская и раздевалки. Одновременно здесь смогут заниматься до 150 спортсменов.

Отметим, что в 2022–2026 годах Федерация дзюдо Азербайджана ввела в эксплуатацию новые залы в Гяндже, Сумгайыте, Гусаре, Агстафе, Загатале, Горанбое, Сабирабаде, поселке Зиря в Баку, Агдаше, Кюрдамире, Астаре, Джалилабаде, Тертере, Гахе, Имишли, Шабране и селе Мосул Загаталинского района. Кроме того, в Баку и регионах 195 спортивных залов получили в общей сложности 14 тысяч татами.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Эльчин Исмаилов: "Мы верили в потенциал наших дзюдоистов"
18:59
Дзюдо

Эльчин Исмаилов: "Мы верили в потенциал наших дзюдоистов"

Тренер оценил историческое выступление команды в Ташкенте и обозначил новые цели сезона

Золотая лавина в Ташкенте: азербайджанское дзюдо покорило Большой шлем – ОБЗОР İDMAN.BİZ
16:25
Дзюдо

Золотая лавина в Ташкенте: азербайджанское дзюдо покорило Большой шлем – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Мужская сборная стала первой в медальном зачете, а Кянан Насибов вписал новую страницу в историю супертяжелого веса
Омар Раджабли о победе в Ташкенте: "В Баку постараемся добиться еще более значимых результатов"
14:55
Дзюдо

Омар Раджабли о победе в Ташкенте: "В Баку постараемся добиться еще более значимых результатов"

Обладатель золотой медали Большого шлема рассказал о планах на домашний чемпионат мира

Глава Федерации дзюдо Азербайджана отреагировал на исторический успех национальной сборной
11:55
Дзюдо

Глава Федерации дзюдо Азербайджана отреагировал на исторический успех национальной сборной - ФОТО

Рашад Набиев поздравил дзюдоистов Азербайджана с семью медалями на турнире Большого шлема
Вюсаля Гаджиева завоевала серебряную медаль на Кубке Европы по дзюдо среди молодежи - ФОТО
00:36
Дзюдо

Вюсаля Гаджиева завоевала серебряную медаль на Кубке Европы по дзюдо среди молодежи - ФОТО

Cборная Азербайджана завершила международный турнир с одной медалью
Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
1 Марта 18:41
Дзюдо

Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Азербайджанский дзюдоист триумфально завершил турнир

Самое читаемое

Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
1 Марта 18:41
Дзюдо

Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Азербайджанский дзюдоист триумфально завершил турнир

Кто может заменить Иран на ЧМ-2026 по футболу: два возможных варианта – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО
14:10
Мировой футбол

Кто может заменить Иран на ЧМ-2026 по футболу: два возможных варианта – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО

ФИФА оставляет за собой право определить нового участника в случае отказа сборной Ирана
Бросок азербайджанского баскетболиста вызвал бурю обсуждений в соцсетях – ВИДЕО
28 Февраля 15:32
Баскетбол

Бросок азербайджанского баскетболиста вызвал бурю обсуждений в соцсетях – ВИДЕО

Бросок был совершен в середине второго матча на последних секундах атаки
Нихат Мамедли завоевал "золото" рейтингового турнира в Албании - ОБНОВЛЕНО
1 Марта 23:16
Борьба

Нихат Мамедли завоевал "золото" рейтингового турнира в Албании - ОБНОВЛЕНО

Нихад Гулузаде довольствовался "серебром"