2 Марта 2026
Эльчин Исмаилов: "Мы верили в потенциал наших дзюдоистов"

Дзюдо
Новости
2 Марта 2026 18:59
12
Старший тренер сборной Азербайджана по дзюдо Эльчин Исмаилов прокомментировал успешное выступление команды на турнире серии Большого шлема в Ташкенте, передает İdman.Biz.

По его словам, команда отправлялась на турнир с амбициозными задачами. "Мы верили в потенциал наших дзюдоистов. Но четыре золотые медали и первое место в общем зачете - это действительно исторический результат. Да, мы рассчитывали на медали, однако столь доминирующее выступление дается непросто. Это итог планомерной подготовки и огромного упорства спортсменов", - цитирует слова Исмаилова АЗЕРТАДЖ.

Тренер отдельно отметил финал в весовой категории до 60 кг, где встретились два азербайджанских спортсмена. "То, что Балабей Агаев и Ахмед Юсифов вышли в финал и боролись друг с другом, говорит о здоровой внутренней конкуренции. Это означает, что система отбора и подготовки выстроена правильно. Конкуренция внутри команды делает спортсменов сильнее и дает преимущество на международной арене", - отметил он.

Исмаилов подчеркнул особую значимость первых титулов Большого шлема для Омара Раджабли в весе до 81 кг и Кянана Насибова в категории свыше 100 кг. "Их выступление было на очень высоком уровне. Первая золотая медаль такого турнира важна и психологически, и спортивно. Особенно стоит отметить навыки Раджабли в не-ваза. В современном дзюдо борьба в партере дает серьезное преимущество, и он практически не оставляет соперникам шансов. Это результат целенаправленной и длительной подготовки", - сказал тренер.

Говоря о выступлении олимпийского чемпиона Зелима Коцоева, специалист отметил: "На соревнованиях высокого уровня один эпизод может решить все. Небольшая тактическая ошибка или потеря концентрации способны повлиять на результат. Тем не менее в целом мы оцениваем его выступление положительно. Поражение тоже является частью роста и дает опыт для будущих побед".

В завершение Исмаилов обозначил дальнейшие задачи сборной. "Впереди важные турниры, и наша главная цель - сохранить стабильность. Если удастся удержать темп и мотивацию, успехи продолжатся. Главное - системная работа и поддержание физико-психологической готовности на пиковом уровне. В этом году нас ждут чемпионаты Европы и мира, и особое внимание уделяем мировому первенству, где мы будем хозяевами", - подчеркнул он.

Отметим, что сборная Азербайджана завершила турнир в Ташкенте с семью медалями - четырьмя золотыми, одной серебряной и двумя бронзовыми. Золото завоевали Ахмед Юсифов, Омар Раджабли, Мурад Фатиев и Кянан Насибов, серебро - Балабей Агаев, бронзу - Зелим Коцоев и Джамал Гамзатханов. В мужском зачете азербайджанская команда заняла первое место среди 39 стран.

İdman.Biz
