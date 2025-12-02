2 Декабря 2025
Лука Модрич откровенно рассказал о переходе в "Реал Мадрид"

Лука Модрич откровенно рассказал о переходе в "Реал Мадрид"

Полузащитник сборной Хорватии и "Милана" Лука Модрич поделился деталями своего трансфера из "Тоттенхэма" в мадридский клуб и переговоров с Дэниелом Леви, сообщает İdman.Biz.

"Мне нравился "Тоттенхэм", но я хотел сделать следующий шаг. "Челси" тоже хотел моего трансфера, – признался Модрич. – В какой-то момент Дэниел Леви сказал: "Единственный клуб, куда я тебя отпущу, – это "Реал Мадрид". Как бы я ни верил в себя, это казалось недостижимым".

Футболист отметил, что переговоры были долгими и сложными:

"Перед Евро мне позвонили и сказали, что меня хотят видеть в "Реале". Я был ошеломлен. Переход туда был непростым. Все знают, как я себя тогда вел. Было тяжело решиться на этот шаг, но я верил своему слову, а мое слово для меня – закон. Переговоры были изнурительными. Поэтому я и решился на этот шаг, потому что в тот момент был готов больше не играть, если понадобится".

İdman.Biz

