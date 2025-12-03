В Азербайджане юный футболист забил гол в стиле Месси: житель села обратился к АФФА - ВИДЕО

В Джалилабаде футбольный матч среди подростков привлек большое внимание после эффектного гола, который местные жители сравнили с действиями Лионеля Месси.

Как сообщает İdman.Biz, один из сельских жителей снял момент на видео и опубликовал его в социальных сетях, обратившись с посланием к АФФА.

По словам автора записи, подобные эпизоды доказывают, что в Азербайджане есть талантливые дети и достойные игроки. "Говорят, что в Азербайджане нет футбола. АФФА даже не знает об этих ребятах. Если бы вы увидели, как они обращаются с мячом, вы бы убедились: в Азербайджане есть футбол и есть футболисты", - отметил житель села.

İdman.Biz