Сербский клуб хочет оформить трансфер игрока сборной Азербайджана

Сербский футбольный клуб "Графичар" хочет оформить трансфер игрока сборной Азербайджана до 17 лет, выступающего за команду U-19 Ислама Гасанова.

Об этом сам форвард сообщил AZERTAC.

По словам Гасанова, летом клуб планирует предложить ему новый контракт:

"Руководство клуба довольны моей игрой и хочет оставить меня в команде. Однако по контракту мой родной клуб "Црвена Звезда" обещал вернуть меня, если я покажу хорошие результаты, уже этой зимой или летом. На данный момент официального соглашения нет".

Напомним, что Ислан Гасанов перешел в "Графичар" в начале года на правах аренды из "Црвены Звезды", чтобы получить игровую практику.

İdman.Biz