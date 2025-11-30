30 Ноября 2025
"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО

30 Ноября 2025 20:16
"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО

"Ливерпуль" в гостях одержал победу над "Вест Хэмом" в матче 13-го тура АПЛ — 2:0.

Счет на 60-й минуте открыл Александер Исак. Швед впервые отличился за мерсисайдцев в АПЛ. В концовке преимущество гостей удвоил Коди Гакпо. Перед этим лондонцы остались в меньшинстве — на 84-й минуте Лукас Пакета получил две желтые карточки подряд за неспортивное поведение.

"Ливерпуль" (21 очко) прервал серию из трех поражений подряд во всех турнирах и поднялся на восьмое место в АПЛ. "Вест Хэм" (11 очков) идет 17-м в турнирной таблице.

В параллельных матчах "Астон Вилла" победила "Вулверхэмптон" (1:0), а "Брайтон" обыграл «Ноттингем Форест» (2:0).

