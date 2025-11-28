Массовая драка после матча Кубка Боливии: участники получили 17 красных карточек - ВИДЕО

В четвертьфинальном матче Кубка Боливии по футболу между "Реал Оруро" и "Блуминг" после финального свистка на поле произошла массовая драка.
Как сообщает İdman.Biz, в результате инцидента судья показал футболистам обеих команд в общей сложности 17 красных карточек.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Инцидент произошел после того, как матч завершился со счетом 2:2. По сумме двух встреч (4:3) в полуфинал вышел клуб "Блуминг".
В массовой драке участвовал также тренерский штаб обеих команд. Сотрудникам полиции пришлось использовать слезоточивый газ, чтобы взять ситуацию под контроль.
Семь красных карточек получили игроки "Блуминга", четыре - футболисты "Реал Оруро", остальные были показаны тренерам и техническому персоналу обеих команд.
Голкипер "Карабаха" объяснил, как отразил пенальти в матче с "Наполи"
Кохальски рассказал о своем сэйве, борьбе за плей-офф и значении клуба для Азербайджана
Вратарь "Барселоны": "Первый сезон в клубе я отыграл бесплатно"
Голкипер Войцех Шченсны вернулся в футбол не ради денег
Юрий Вернидуб в ближайшее время прибудет в Баку
Украинский специалист дал согласие возглавить бакинский “Нефтчи”
Мбаппе оформил покер за "Реал" и вошел в элиту Лиги чемпионов - ФОТО
Француз стал четвертым игроком мадридского клуба с четырьмя голами в одном матче ЛЧ
Минспорта отреагировало на ситуацию вокруг стадиона в Гяндже – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
Поле будет полностью готово к проведению матчей к апрелю-маю
"Аль-Наср" без Роналду разгромил "Истиклол" в Таджикистане - ВИДЕО
Саудовский клуб уверенно лидирует в своей группе азиатской Лиги чемпионов
Футболист "Реала" вышел на поле несмотря на смерть дедушки - ФОТО
За день до матча у Рауля Асенсио умер дед
"Ювентус" вырвал победу у "Буде-Глимт" на последних минутах - ВИДЕО
Забили уже в компенсированное время