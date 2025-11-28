Массовая драка после матча Кубка Боливии: участники получили 17 красных карточек - ВИДЕО

В четвертьфинальном матче Кубка Боливии по футболу между "Реал Оруро" и "Блуминг" после финального свистка на поле произошла массовая драка.

Как сообщает İdman.Biz, в результате инцидента судья показал футболистам обеих команд в общей сложности 17 красных карточек.