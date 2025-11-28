Опубликован инсайд о будущем главного тренера "Ливерпуля"

"Ливерпуль" на данный момент не планирует увольнять главного тренера Арне Слота.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на британские СМИ, в клубе осознают, что команда переживает непростое время после трагической смерти Диогу Жоты, а также предполагали, что после ухода Юргена Клоппа возможен временный спад результатов.

Тем не менее отмечается, что ситуация может измениться, если серия неудач продолжится и команда проиграет еще три-четыре матча. В таком случае обсуждение будущего 47-летнего нидерландского специалиста станет более актуальным.

При этом Fenway Sports Group по-прежнему рассматривает текущий сезон как стартовый этап долгосрочного проекта. Отмечается, что игроки сохраняют полную поддержку тренеру, а зимний отрезок сезона станет ключевым для оценки прогресса.

Параллельно TEAMtalk сообщает, что руководство "красных" высоко оценивает бывшего наставника "Тоттенхэма" и "Ноттингем Форест" Ангелоса Постекоглу и видит в нем потенциального кандидата, несмотря на трудности, с которыми он сталкивался в "Ноттингеме".

İdman.Biz